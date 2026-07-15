Sur hautes instructions royales, le Maroc officialise sa participation à la Force de stabilisation à Gaza

Conformément aux hautes orientations du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR) et Président du Comité Al Qods, M. Nasser Bourita, chef de la diplomatie, ainsi que M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, ont reçu mercredi au siège de cette administration M. Nickolay Mladenov, Haut Représentant du Conseil de paix pour Gaza, accompagné d’une délégation de haut niveau, comprenant les responsables du Conseil et le Commandant de la Force Internationale de Stabilisation (ISF) à Gaza.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant de la Zone Sud, ainsi que du Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Royaume du Maroc, membre fondateur du Conseil de Paix, conformément aux directives royales annoncées lors de la réunion inaugurale tenue à Washington, sous la présidence du président américain Donald Trump. Elle a été marquée par la signature d’un accord encadrant la participation du Maroc à la Force Internationale de Stabilisation à Gaza, précise un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Au cours de cet entretien, la partie marocaine a réaffirmé que cette participation illustre l’attachement profond du Royaume aux valeurs de paix, de coopération et de solidarité internationale, contribuant ainsi efficacement à la stabilisation et à la sécurité de la région du Moyen-Orient.

Le Maroc a par ailleurs souligné son expérience reconnue dans les opérations de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies, ainsi que son engagement constant, tant au niveau régional qu’international, en faveur de la paix et de la stabilité. Ce rôle est notamment illustré par les initiatives lancées par Sa Majesté le Roi, incluant des projets d’intégration régionale favorisant la sécurité et le développement social.

Pour leur part, les responsables du Conseil de paix pour Gaza et le Commandant de l’ISF ont salué avec satisfaction l’adhésion du Royaume à cette mission, en particulier à travers le déploiement d’officiers supérieurs des FAR au sein du Commandement Conjoint de l’ISF, la contribution précieuse des cadres de la Gendarmerie Royale et de la DGSN, ainsi que l’établissement d’un hôpital militaire de campagne.

À l’issue de cette réunion, les deux parties ont paraphé l’accord définissant le cadre juridique, technique et opérationnel encadrant l’engagement du Maroc au sein de la Force Internationale de Stabilisation à Gaza. Ce document illustre la volonté commune de contribuer, à travers des actions concrètes tant humanitaires que sécuritaires, au rétablissement durable de la paix et de la sécurité dans cette zone sensible, conclut le communiqué.