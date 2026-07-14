Incendies de Fontainebleau : une lutte de plusieurs jours contre deux foyers actifs

Les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau depuis le week-end restent actifs mardi, mais les lisières du premier foyer, déclenché dimanche près de Noisy-sur-École, sont en passe d’être maîtrisées. Un second feu, parti lundi à proximité de la ville de Fontainebleau, continue de progresser. Au total, près de 1.920 hectares ont été parcourus par les flammes, et environ un millier de personnes ont été évacuées.

Deux foyers actifs, un premier feu en voie de maîtrise

Les incendies en forêt de Fontainebleau restent actifs mardi matin, a indiqué le porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne, Paul Larain. Le premier foyer, parti dimanche 12 juillet en début d’après-midi près de Noisy-sur-École, en lisière du massif des Trois Pignons, a parcouru environ 1.600 hectares entre Vaudoué et Noisy-sur-École. Ses lisières sont toutefois en passe d’être maîtrisées, selon les pompiers, après plusieurs jours de lutte intense.

Un second feu, déclenché lundi après-midi à proximité immédiate de l’agglomération de Fontainebleau, a de son côté parcouru 320 hectares. Au total, les deux incendies ont désormais parcouru près de 1.920 hectares de la forêt, qui en compte environ 22.000.

Des Canadair engagés pour la première fois dans la forêt

Environ 600 à 800 sapeurs-pompiers venus de toute la France sont mobilisés sur le terrain, appuyés par des moyens aériens inédits pour ce massif. Des Canadair CL-415 ont été engagés pour écoper l’eau directement dans la Seine, à Chartrettes, une première dans l’histoire de la lutte contre les incendies en forêt de Fontainebleau.

Les flammes, attisées par des vents dépassant les 40 km/h et une végétation desséchée après une semaine de canicule, ont progressé par sautes, compliquant la tâche des pompiers, qui anticipaient un sinistre à traiter sur plusieurs jours, voire une dizaine de jours.

Environ un millier de personnes évacuées

Autour d’un millier de personnes ont été évacuées à Fontainebleau, selon les autorités, dont les résidents d’un camping situé en lisière de forêt. Les incendies ont également entraîné l’interruption de la circulation sur une portion de l’autoroute A6, ainsi que des retards de plusieurs heures sur les liaisons TGV au départ ou à l’arrivée de la gare de Lyon, à Paris.

Une piste criminelle privilégiée

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, s’est rendu sur place et a estimé que le sinistre pourrait avoir une « origine volontaire », évoquant la découverte d’une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre restreint d’environ 1.000 mètres. La procureure de la République de Fontainebleau a été saisie de l’enquête. Deux personnes suspectées d’être liées à ces départs de feu ont été interpellées et placées en garde à vue.

Une saison des incendies déjà hors norme

Depuis le début de l’année, plus de 32.000 hectares ont été parcourus par les incendies en France, un total déjà supérieur à celui de l’ensemble de la saison 2025, selon le ministre de l’Intérieur. L’incendie de Fontainebleau figure parmi les trois plus importants survenus dans la moitié nord du pays depuis vingt ans.