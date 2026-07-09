La FIFA a annoncé la participation de Justin Bieber au premier spectacle de la mi-temps organisé lors d’une finale de Coupe du Monde, prévue le 19 juillet au stade de New York – New Jersey. Le chanteur canadien s’ajoute à une programmation comprenant Madonna, Shakira et BTS, pour une représentation de 11 minutes associée à une initiative de collecte de fonds pour l’éducation.

Mondial 2026 : Justin Bieber rejoint Madonna, Shakira et BTS pour le spectacle de la finale

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé l’intégration du chanteur canadien Justin Bieber à la programmation du premier spectacle de la mi-temps de l’histoire de la Coupe du Monde. Cet événement se déroulera lors de la finale du tournoi, fixée au 19 juillet au stade de New York – New Jersey.

Justin Bieber rejoint les artistes précédemment annoncés par l’organisation, à savoir Madonna, Shakira et le groupe BTS. Le spectacle, d’une durée de 11 minutes, sera orchestré par le chanteur de Coldplay, Chris Martin.

Selon le communiqué de la FIFA, la programmation inclut d’autres intervenants. Le chanteur d’afrobeat Burna Boy, le chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel et la chorale de l’école primaire PS22 de Staten Island participeront également à cette représentation et se produiront aux côtés de Coldplay.

Cet événement s’inscrit dans un projet de soutien financier au Fonds pour l’éducation de Global Citizen et à la FIFA. L’initiative a pour objectif de collecter 100 millions de dollars. Cette somme est destinée à financer l’accès à l’éducation et à des programmes d’entraînement de football pour les enfants à travers le monde.