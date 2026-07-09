Mondial 2026: Déclarations de Brahim Diaz avant le quart de finale Maroc-France à Boston

Lors d’une conférence de presse, Brahim Diaz a déclaré que l’objectif de l’équipe du Maroc est d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2026. À la veille du quart de finale contre la France prévu à Boston, le joueur a abordé la préparation de la sélection et la confrontation avec certains de ses coéquipiers en club.

L’équipe du Maroc affronte la France ce jeudi au stade de Boston, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Brahim Diaz a déclaré que la sélection marocaine a pour objectif de s’imposer afin d’accéder au dernier carré de la compétition.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le joueur a indiqué que le groupe est préparé pour cette rencontre. Il a fait état de la force mentale de l’équipe et de sa capacité de réaction lors des phases précédentes du tournoi. Brahim Diaz a affirmé son intention de s’investir pour la qualification de la sélection.

Évoluant au Real Madrid, Brahim Diaz a évoqué la présence de Kylian Mbappé et d’Aurélien Tchouaméni au sein de l’équipe de France. Il a rappelé que, malgré leur statut de coéquipiers en club, ils seront adversaires lors de ce match, chaque partie visant la victoire.

Le joueur a conclu son intervention en adressant ses remerciements aux supporters marocains pour leur suivi lors de ce tournoi mondial.