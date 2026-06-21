Canicule: 845 écoles et collèges fermées lundi en France

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Par Atlasinfo

Le ministre français de l’Education nationale, Edouard Geffray, a annoncé dimanche sur France 3, que « 845 écoles et collèges seront fermés en France » lundi.

Ces établissements « n’accueilleront pas d’élèves ou [proposeront] un accueil minimal », a indiqué le ministre. Ils se trouvent « principalement dans des départements en vigilance rouge ». 

Quelque 1 800 autres établissement vont aménager leurs horaires, en libérant les élèves en début d’après-midi, a-t-il ajouté.

Météo-France a placé 35 départements en vigilance rouge canicule, un record, et 45 autres départements en vigilance orange. Au total, quelque 53 millions de Français sont touchés par ces températures caniculaires.

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