La MAP détaille la genèse de la « Donald J. Trump Highway » entre le Maroc et les États-Unis

Une décision annoncée dans une lettre royale

La voie express Tiznit-Dakhla, baptisée « Donald J. Trump Highway », constitue une illustration de la profondeur des relations d’amitié unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, ainsi que de la grande estime mutuelle entre le Roi Mohammed VI et le président américain Donald J. Trump. Dans une lettre datée du 2 juillet 2026, le Souverain avait informé le président américain de sa décision de baptiser la voie express Tiznit-Dakhla de son nom. Il y écrit : « Bien que nos relations aient de tout temps été ancrées dans une amitié étroite et une fidélité constante, elles n’ont jamais été aussi vigoureuses et fructueuses que durant vos deux mandats présidentiels. »

La reconnaissance de 2020 au cœur du message royal

S’adressant au président américain, le Roi Mohammed VI a affirmé que « votre reconnaissance historique, en 2020, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains, de génération en génération », ajoutant que « cette reconnaissance a donné un élan sans précédent à nos relations bilatérales ». « En hommage à ce témoignage d’amitié et de paix, et en expression personnelle de Ma Haute considération, J’ai pris la décision de baptiser l’une des infrastructures routières les plus importantes du Royaume, du nom d »Autoroute Donald J. Trump’. S’étendant sur plus de 1 055 kilomètres, cette voie est la plus longue infrastructure routière de toute l’Afrique », a précisé le Souverain, ajoutant que cet axe « unifie notre pays, tout comme votre leadership a rapproché nos deux nations d’une manière sans précédent ».

La réponse de Donald Trump

Réagissant à cette initiative, le président américain a exprimé ses remerciements au Roi Mohammed VI dans un message publié sur Truth Social le 26 juillet 2026 : « Merci à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, hautement respecté. Quel immense honneur ! J’espère avoir l’occasion de parcourir un jour, et je l’espère très bientôt, toute la longueur de cette formidable autoroute. »

Un axe structurant pour les provinces du Sud

Réalisée selon les standards internationaux dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche Verte, cette voie express relie Tiznit à Dakhla en passant notamment par Guelmim et Laâyoune. Elle dote ces régions d’un axe routier aux normes internationales et à haut degré de sécurité, contribuant à réduire les temps de parcours, à limiter les interruptions de circulation dues aux inondations et à l’ensablement, et à faciliter le transport de personnes et de marchandises entre les provinces du Sud et les principaux pôles économiques du Royaume.

Un symbole du partenariat stratégique maroco-américain

Au-delà de sa dimension infrastructurelle, la « Donald J. Trump Highway » s’inscrit dans la vision royale visant à faire de la façade atlantique un espace intégré de développement partagé avec les pays africains. Ce geste intervient après un message adressé par Donald Trump au Souverain à l’occasion de la Fête du Trône, dans lequel le président américain soulignait que « cette année, nous célébrons 250 ans d’histoire américaine et d’amitié durable avec le Maroc », et confirmait que « les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental » et soutiennent la proposition marocaine d’autonomie comme « la seule base pour une solution juste et durable ».