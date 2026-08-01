L’ambassadeur délégué permanent du Royaume auprès de l’Unesco, Samir Addahre, a annoncé vendredi que le Maroc va inscrire, à l’occasion du cycle 2027, l’art du Zellige marocain sur la liste du patrimoine de l’UNESCO.

Ambassadeur Addahre: le Maroc va inscrire l’art du Zellige marocain sur la liste du patrimoine de l’UNESCO.

Dans un discours lors de la réception organisé par l’ambassade du Maroc Paris à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône, M. Addahre a indiqué que le Maroc est aujourd’hui reconnu comme un acteur engagé, à travers sa force de proposition au sein de l’Unesco.

« Notre pays a fait de la préservation du patrimoine, de la transmission des savoirs et de leur partage, d’une éducation inclusive et de qualité, les priorités de son action multilatérale à l’Unesco », a-t-il souligné.

Il a rappelé que le Royaume compte aujourd’hui neuf biens inscrits sur la liste représentative du Patrimoine mondial et 16 éléments inscrits sur la liste du Patrimoine immatériel de l’Unesco, témoignant de la richesse et de la diversité de son héritage historique.

L’ambassadeur a relevé que parallèlement à ces actions, le Royaume déploie une politique ambitieuse de sauvegarde de son patrimoine culturel immatériel, rappelant que les récentes inscriptions du Melhoun, de la Tbourida, et plus récemment du Caftan marocain « illustrent la vitalité de notre patrimoine vivant et la reconnaissance de ses savoir-faire transmis de génération en génération ».

Samir Addahre, a par ailleurs rendu un un vibrant hommage à la vision du Roi Mohammed VI, qui œuvre depuis 27 ans à l’édification d’un Maroc moderne, solidaire et ouvert sur le monde ».

Sous l’impulsion et l’exceptionnel leadership du souverain, le Royaume poursuit des réformes ambitieuses en faveur du développement humain, de la justice sociale, d’une transition énergétique, de l’innovation et de la valorisation de son patrimoine culturel, a-t-il dit.

Le Royaume, a-t-il ajouté, œuvre au sein de l’organisation onusienne à promouvoir une vision du multilatéralisme fondée sur le respect de la diversité culturelle et la protection du patrimoine commun de l’humanité, précisant que cette action s’inscrit dans une diplomatie culturelle portée par les valeurs ayant forgé à travers les siècles l’identité marocaine.