Crise migratoire à Sebta : Pedro Sánchez remercie le Maroc, près de 25 000 personnes de retour

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a remercié vendredi le Maroc pour sa coopération dans les opérations de retour depuis la ville occupée de Sebta, où près de 25 000 personnes sont déjà reparties, alors que la traversée a fait 41 morts.

Des retours à un rythme soutenu

Après une pression migratoire sans précédent qui a vu, selon les autorités espagnoles, environ 60 000 personnes tenter de franchir les accès vers la ville occupée de Sebta en quelques jours, les opérations de retour se poursuivent à un rythme soutenu. Selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur, 25 000 personnes avaient déjà quitté l’enclave vendredi à 13 heures. La fluidité des passages permet d’assurer des départs réguliers, atteignant un flux d’environ 150 personnes par minute.

Les remerciements de Sánchez au Maroc

Intervenant vendredi depuis Sebta, Pedro Sánchez a tenu à souligner l’efficacité du partenariat avec le Royaume. « Je remercie les autorités marocaines pour leur volonté de coopération en matière de rapatriements », a-t-il déclaré, précisant être en échange constant avec Rabat pour coordonner les efforts sur le terrain. Cette coordination directe vise à désengorger rapidement la ville, la pression migratoire ayant représenté jusqu’à près de 70% de sa population habituelle. L’assaut a coûté la vie à 41 personnes au cours des traversées, selon la police espagnole.

Les mafias de passeurs pointées du doigt

Les analyses conjointes menées par les autorités marocaines et espagnoles mettent en lumière le rôle central joué par les mafias de passeurs dans le déclenchement de ce flux massif. Selon Pedro Sánchez, ces réseaux criminels ont sciemment exploité et déformé un récent arrêt de la Cour suprême espagnole, portant sur la reconduite des personnes arrivées par la mer, pour inciter les candidats à l’émigration clandestine à se ruer vers les accès de l’enclave. Cette interprétation erronée et manipulée s’est « répandue comme une traînée de poudre », trompant des milliers d’individus.

Une incursion également enregistrée à Melilia

Parallèlement aux événements de Sebta, une tentative d’incursion a également été enregistrée à Melilia, où 130 personnes, dont une proportion importante de mineurs, ont réussi à s’introduire, selon les déclarations de la déléguée Sabrina Moh au quotidien El País. Le Maroc et l’Espagne maintiennent un niveau de vigilance maximal et renforcent leur dispositif sécuritaire et diplomatique pour stabiliser la zone et prévenir de nouvelles vagues migratoires.