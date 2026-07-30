Le Roi Mohammed VI préside à M’diq une réception à l’occasion de la Fête du Trône

Le Roi Mohammed VI a présidé, jeudi après-midi à la Place de la préfecture de M’diq-Fnideq (ville de M’diq), une réception à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du souverain au Trône.

Accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse le Prince Moulay Ahmed, Au début de cette cérémonie, le Roi a salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, alors que retentissait une salve de 21 coups de canon.

Il a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues lui présenter leurs voeux, dont le Premier ministre Aziz Akhannouch, M. Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du territoire national, et M. Mohamed Yassine El Mansouri, Directeur général des Études et de la Documentation.

Le souverain a également été salué par le président de la FIFA, M. Gianni Infantino.

La célébration par le peuple marocain, en ce jour, du 27e anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI, est une occasion renouvelée pour l’ensemble des composantes de la Nation de réitérer leur fidélité, leur loyalisme et leur indéfectible attachement au Trône Alaouite.