Le FC Barcelone officialise un match amical à Tanger le 15 août

Le FC Barcelone a confirmé mercredi finaliser l’organisation d’un match amical de son équipe première le 15 août au Grand Stade de Tanger, face à un club marocain dont l’identité n’a pas encore été officialisée.

Un match amical en cours de finalisation

Le FC Barcelone a annoncé, dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration, « finaliser l’organisation d’un match amical pour l’équipe première masculine » à Tanger. La rencontre est prévue le 15 août prochain au Grand Stade de la ville du Détroit, face à une équipe locale. Si l’identité de l’adversaire n’est pas encore officialisée, plusieurs médias marocains évoquent l’Ittihad Riadi Tanger (IRT), après que le Wydad Athletic Club et le Raja Club Athletic ont un temps été envisagés par les organisateurs.

Un rendez-vous coïncidant avec le calendrier de Liga

Cette rencontre doit se tenir le jour de la première journée de Liga, mais le Barça ne devrait pas être concerné par la reprise ce week-end-là, son match contre l’Athletic Bilbao ayant été reporté en raison de la participation de plusieurs de ses joueurs aux phases finales de la Coupe du monde 2026. Ce déplacement au Maroc constituerait l’avant-dernier test de la préparation estivale des Blaugranas, avant d’affronter Al Ahly d’Égypte le 19 août au Spotify Camp Nou, dans le cadre du Trophée Joan Gamper. Le club a également examiné la possibilité que son équipe féminine dispute, le même jour, un match amical face à Manchester City en Angleterre.

Un Grand Stade rénové, vitrine de la CAN 2025

Entièrement réhabilité ces dernières années pour répondre aux standards internationaux, le Grand Stade de Tanger avait marqué les esprits lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025, remportée par le Maroc en janvier dernier. Cette enceinte moderne avait été saluée tout au long de la compétition.

Un club catalan familier du Maroc

Le FC Barcelone connaît bien Tanger. Le club catalan s’y était déjà rendu en 2012 pour affronter le Raja de Casablanca, en match amical, à l’occasion de sa toute première visite au Maroc. Six ans plus tard, en 2018, les hommes d’Ernesto Valverde y avaient remporté la Supercoupe d’Espagne face au Séville FC.

D’autres dossiers institutionnels examinés

Le conseil d’administration a également évoqué la finalisation des comptes financiers de l’exercice 2025-2026 ainsi que la préparation du budget de la saison 2026-2027, en vue d’une assemblée générale prévue en septembre, ainsi que l’avancement des travaux de rénovation du Spotify Camp Nou.