Le Roi Mohammed VI adresse un Discours à la Nation pour le 27e anniversaire de son intronisation

Le Roi Mohammed VI a prononcé mercredi soir à Tétouan un Discours à la Nation à l’occasion du 27e anniversaire de son accession au Trône, dressant le bilan économique et social du Royaume et appelant à la poursuite des réformes.

Un discours axé sur la stabilité et la confiance

Le Roi Mohammed VI a adressé mercredi soir un Discours à Son peuple à l’occasion du 27e anniversaire de Son accession au Trône. Le Souverain y affirme que « la sécurité et la stabilité qui règnent au Maroc, ainsi que le fonctionnement efficace des institutions publiques » constituent le motif de fierté le plus important, soulignant que « dans un contexte régional et international en proie à de nombreuses convulsions et à des tensions multiples, la stabilité politique et institutionnelle constitue une denrée rare et un atout d’une valeur inestimable ». Le Roi a également salué la « résilience » du Maroc face aux catastrophes, citant en exemple la gestion des inondations ayant touché le Gharb et le nord du pays.

Une croissance proche de 5% en 2025

Sur le plan économique, le Souverain indique que « le taux de croissance s’est situé autour de 4,9% au titre de 2025 », avec un objectif « équivalent ou supérieur » pour 2026. Il évoque une « importante pluviométrie » ayant permis une bonne campagne agricole et renforcé la sécurité hydrique et alimentaire du pays. Le Roi affirme que le Maroc est devenu « le premier exportateur automobile en Afrique », avec une capacité de production annuelle d’environ un million de véhicules, les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique représentant désormais plus de 40% des exportations du pays, devançant les phosphates. Il cite également le développement d’un secteur intégré de batteries électriques et le lancement de « l’Offre Maroc hydrogène vert », à travers l’attribution d’autorisations à un premier groupe de mégaprojets.

Souveraineté industrielle et développement social

Le Souverain met en avant le renforcement de la souveraineté nationale et de « l’autosuffisance stratégique » comme axes majeurs du développement industriel, notamment dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, qui couvrent « près de 80% des besoins nationaux ». Il évoque également l’installation d’une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité, ainsi qu’une performance touristique « historique » en 2025, avec près de 20 millions de visiteurs accueillis, Marocains résidant à l’étranger inclus. Sur le plan social, le Roi appelle à la poursuite de la généralisation de la protection sociale et à une mise en œuvre plus efficiente des programmes de développement territorial intégré, « sans exception aucune » pour les régions du Royaume.

Un appel au secteur financier et un vœu pour l’après-législatives

Le Souverain exhorte le secteur financier national à « continuer à accompagner l’investissement et les grands projets » et à élargir l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, l’innovation, l’industrialisation et l’exportation. Il formule le vœu qu' »au lendemain des prochaines législatives et de l’émergence consécutive d’un nouveau gouvernement » s’amorce un nouveau cycle de développement, fondé sur « la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d’envergure ».

Un hommage aux forces de sécurité

Le Roi a conclu son discours par un hommage aux Forces armées royales, à la Gendarmerie royale, à l’Administration territoriale, à la Sûreté nationale, aux Forces auxiliaires et à la Protection civile, pour leur « dévouement » dans la préservation de l’unité nationale et de la stabilité du pays, avant d’évoquer la mémoire de son grand-père Mohammed V et de son père Hassan II.