Espagne : le Marocain Yassir Zabiri rejoint le Racing Santander

L’international Marocain Yassir Zabiri rejoint le Real Racing Club de Santander pour la saison 2026-2027, sous forme de prêt en provenance du Stade Rennais, a annoncé mercredi le club espagnol dans un communiqué.

Le joueur évoluera sous les couleurs du club espagnol jusqu’au 30 juin 2027, à la faveur d’un accord conclu entre les deux formations, précise la même source.

Âgé de 21 ans, l’attaquant s’est illustré avec la sélection marocaine des moins de 20 ans, avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des nations U20 en 2025, décrochant également le Ballon d’argent du tournoi.

Né à Marrakech le 23 février 2005, Zabiri a été formé à l’Académie Mohammed VI de football avant de faire ses débuts professionnels à l’Union de Touarga. Après un passage au FC Famalicão, au Portugal, il a rejoint le Stade Rennais lors du dernier mercato hivernal.

Le joueur totalise 37 matchs officiels disputés dans les championnats marocain, portugais et français. Il a également honoré sa première sélection avec l’équipe nationale A du Maroc le 26 mai dernier, à l’occasion du match face au Burundi.