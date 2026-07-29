Roi Mohammed VI: « A la faveur de la sécurité et de la stabilité ambiantes, associées à l’efficacité institutionnelle, les indicateurs positifs se multiplient dans tous les secteurs d’activité »

A la faveur de la sécurité et de la stabilité ambiantes, associées à l’efficacité institutionnelle, les indicateurs positifs se multiplient dans tous les secteurs d’activité, confortant ainsi la dynamique d’émergence économique et sanctuarisant davantage la souveraineté nationale », a souligné le Roi Mohammed VI.

De fait, le taux de croissance s’est situé autour de 4,9% au titre de 2025, et il est attendu de réaliser un taux équivalent ou supérieur en 2026, a précisé le Roi dans Son discours adressé, mercredi soir, à la nation à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du souverain au Trône.

« S’agissant d’agriculture, le Maroc a connu une importante pluviométrie et une bonne campagne agricole. De cette conjoncture favorable, le pays sort avec une sécurité hydrique et alimentaire plus renforcée », s’est réjoui le souverain.

Il a également fait observer que le Maroc, comme en témoigne notamment l’évolution positive des indicateurs industriels, a su consolider son statut de pôle attractif pour les investissements à vocation industrielle, touristique et financière.

De fait, les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des énergies renouvelables et des industries agroalimentaires forment aujourd’hui des piliers essentiels du tissu productif national, tant pour leur aptitude à drainer des investissements qu’en raison de leur capacité à créer de la richesse et des emplois, a-t-il poursuivi.

Le Roi a noté que le Maroc est devenu aujourd’hui le premier exportateur automobile en Afrique, avec une capacité de production annuelle d’environ un million de véhicules, ajoutant que les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique ont vu leur part se porter à plus de 40% du total des exportations du Maroc, devançant par là même la filière des phosphates.

« En appui à cette tendance, Nous avons présidé en début d’année la cérémonie de lancement de nouvelles unités industrielles. Ainsi avons-Nous ouvert la voie pour que le Maroc fasse son entrée dans le cercle restreint des pays dotés des plus grands hubs spécialisés dans la fabrication des moteurs et des systèmes d’atterrissage des avions », a-t-il indiqué..

Le souverain a, en outre, souligné que le Maroc, par le développement d’un secteur intégré de batteries électriques, atteste également sa capacité à anticiper les transformations technologiques à venir et à s’intégrer dans les chaînes de production liées aux industries stratégiques.

« Portés par le même souffle d’innovation et de développement, des projets d’envergure sont en cours de réalisation afin que les énergies renouvelables deviennent un pilier de la sécurité énergétique et un levier d’attractivité pour les industries en quête d’une énergie compétitive et décarbonée », a dit le Roi.

En appui à cette stratégie ambitieuse, la déclinaison opérationnelle de « l’Offre Maroc hydrogène vert » s’est amorcée par l’attribution d’autorisations à un premier groupe de mégaprojets, a fait savoir le souverain.

Il a par ailleurs soutenu que « jamais la poursuite d’une gloire personnelle, ni l’envie de consécration par le titre de »Leader continental ou international » n’ont été une fin pour Moi ».

Et de souligner: « Mon unique souci a toujours été de m’acquitter au mieux de la responsabilité qui m’incombe de te servir, en veillant à ce que tous les Marocains puissent vivre dignement, en citoyens libres ».