Trump avertit qu’il va « frapper fort » l’Iran après des tirs contre des bases américaines en Jordanie
Le président américain Donald Trump a averti mercredi que les États-Unis allaient « frapper fort » l’Iran après des tirs iraniens contre des bases américaines en Jordanie, relançant le conflit après plusieurs jours d’accalmie.
Une reprise des hostilités
« Nous allons les frapper fort, ils vont prendre une raclée », a déclaré le président américain Donald Trump, cité par Fox News, après que l’armée iranienne a mené des tirs de missiles contre des bases américaines en Jordanie. L’armée américaine a annoncé dans la nuit avoir intercepté des missiles visant ses forces « basées au Moyen-Orient ». La télévision iranienne a ensuite fait état de frappes américaines dans le nord-ouest du pays. Cette reprise des hostilités intervient après une pause observée depuis samedi, Washington ayant indiqué la semaine dernière vouloir « laisser de la place aux négociations » avec Téhéran.
Un contexte de tensions au lendemain de la rencontre Trump-Netanyahou
Ces nouvelles frappes surviennent au lendemain de la visite à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a rencontré Donald Trump pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre régionale, le 28 février. Selon un responsable israélien, Netanyahou aurait présenté à Trump plusieurs options concernant l’Iran, sans toutefois préconiser de stratégie spécifique.
De nouvelles sanctions économiques américaines
Le département d’État et le département du Trésor américains ont annoncé de nouvelles sanctions visant deux entités accusées d’être liées au Corps des gardiens de la révolution islamique : la Persian Gulf Marine Insurance Company et la HormuzSafe Marine Services Authority. Selon Washington, ces sociétés « créent artificiellement des risques — notamment la menace de saisies de navires — puis facturent aux navires commerciaux une couverture contre les dangers générés par le régime lui-même, générant ainsi des revenus » pour l’Iran.
Une escalade régionale plus large
Cette reprise des hostilités s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans la région : les frappes américano-saoudiennes menées la veille en Irak auraient fait au moins 20 morts, selon le Hachd al-Chaabi, tandis que des groupes armés pro-iraniens en Irak jugent « inévitable » une riposte à ces frappes. Par ailleurs, l’armée israélienne a annoncé avoir détruit un tunnel de commandement du Hezbollah près d’un poste de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Sur les marchés, le baril de Brent s’échangeait vers 12h GMT à 87,99 dollars, en hausse de 4,64%, les investisseurs redoutant une nouvelle dégradation de la situation au Moyen-Orient.