Le Roi Mohammed VI présidera plusieurs cérémonies à M’diq et Tétouan pour la Fête du Trône

Le ministère de la Maison Royale a annoncé le programme des cérémonies présidées par le Roi Mohammed VI à M’diq et Tétouan à l’occasion du 27e anniversaire de son accession au Trône.

Une réception à M’diq jeudi

Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’occasion de la commémoration du 27e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, le Souverain présidera jeudi 30 juillet 2026 dans l’après-midi une réception à la place de la préfecture de M’diq-Fnideq, dans la ville de M’diq.

Une cérémonie de prestation de serment militaire vendredi

Dans l’après-midi du vendredi 31 juillet 2026, le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Chef suprême et de Chef d’état-major général des Forces armées royales, présidera à la place du Mechouar, au Palais royal de Tétouan, la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers nouvellement diplômés des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. À cette occasion, et sur ordre du Souverain, l’État-major général des Forces armées royales offrira un déjeuner au Cercle-mess des officiers de la Garde royale à Tétouan.

La cérémonie d’allégeance à Tétouan

Le Roi Mohammed VI présidera également, en fin d’après-midi du même jour, la traditionnelle cérémonie d’allégeance (Baïaa) à la place du Mechouar du Palais royal de Tétouan.