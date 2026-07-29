Le premier débat de la présidentielle 2027 aura lieu le 27 août à Roland-Garros, sur LCI

Le premier débat de la campagne présidentielle de 2027 se tiendra le 27 août sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, à l’occasion de l’université d’été du Medef, et sera diffusé en exclusivité sur LCI.

Un débat organisé par le Medef à Roland-Garros

Le premier débat de la campagne présidentielle de 2027 se déroulera le jeudi 27 août à partir de 16h45 sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, à l’occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) 2026, l’université d’été du Medef. L’organisation patronale le présente comme le premier grand débat de cette campagne. L’événement sera diffusé en exclusivité par LCI, avec une présentation assurée par la journaliste Amélie Carrouër.

Sept personnalités politiques attendues

Sept responsables politiques sont annoncés pour ce débat : Jean-Luc Mélenchon, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Marine Le Pen, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier et Édouard Philippe. Ils seront notamment invités à réagir aux résultats d’une consultation menée par le Medef auprès de dirigeants d’entreprise, portant sur des enjeux économiques, industriels et politiques. Contrairement à un débat politique classique, l’exercice se veut centré sur les attentes du monde économique plutôt que sur un affrontement de programmes traditionnel.

Un second rendez-vous le 29 août

LCI diffusera également, le samedi 29 août, un second débat animé par Darius Rochebin, entre l’ancien président de la République François Hollande et le président d’Horizons et maire du Havre, Édouard Philippe. La REF 2026 se tiendra les 26 et 27 août au stade Roland-Garros, sur le thème du « courage », avec plusieurs débats consacrés aux enjeux économiques, industriels et politiques du moment.