IAI annonce sa participation au Salon international de l’aéronautique de Marrakech

Le groupe israélien Israel Aerospace Industries (IAI) a confirmé sa participation, pour la première fois, au Marrakech International Air Show 2026, où il exposera plusieurs systèmes militaires déjà en service au sein des Forces armées royales.

Une participation axée sur des systèmes déjà opérationnels

IAI a annoncé sa participation au Salon international de l’aéronautique de Marrakech, où elle exposera des systèmes militaires avancés tels que le système Barak-MX de défense aérienne, en service au sein des Forces armées royales, ainsi que des drones de type Heron exploités par la Force aérienne royale, en plus de systèmes pour satellites artificiels comme Ofeq, dont les Forces armées royales ont fait l’acquisition. La société exposera également des missiles balistiques tactiques de précision de type LORA, insistant sur l’importance du transfert de technologie et de l’implantation de l’industrie militaire, en particulier avec le Royaume du Maroc.

Une coopération engagée depuis 2021

Les relations entre le Maroc et IAI se sont renforcées depuis la signature, en novembre 2021 à Rabat, d’un mémorandum de coopération militaire entre les deux pays. Un mémorandum d’entente spécifique au secteur aéronautique avait par ailleurs été signé en mars 2022 entre le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce et IAI, portant sur des opportunités d’investissement dans l’impression 3D, la fabrication d’intérieurs de cabine, de pièces moteurs et d’aérostructures, ainsi que sur la mise en place d’un centre de recherche et développement.

Une usine de drones opérationnelle à Benslimane

Cet ancrage industriel s’est concrétisé dans la zone industrielle de Benslimane, près de Casablanca, où BlueBird Aero Systems, filiale d’IAI, a mis en place une usine de production dédiée aux munitions rôdeuses SpyX, présentée comme la première du genre en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en dehors d’Israël. IAI détient 50 % de BlueBird depuis 2020.