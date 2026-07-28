Les États-Unis accordent leur premier financement fédéral à un projet dans le Sahara marocain

L’Agence américaine pour le commerce et le développement a annoncé le financement d’un projet d’ammoniac vert à Laâyoune, une première pour un organisme public américain dans cette région, à l’occasion de la première visite officielle de l’ambassadeur Duke Buchan dans la ville.

Un premier financement fédéral américain dans la région

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, est arrivé mardi à Laâyoune pour sa première visite officielle dans la ville depuis sa prise de fonction. Lors d’une allocution devant les autorités locales et les élus, le diplomate américain a réaffirmé le soutien de Washington à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cette visite a été marquée par la signature d’un accord : l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) financera un projet de production d’ammoniac vert dans les provinces du Sud, ce qui constitue la première fois qu’un organisme public américain finance un projet dans cette région.

Un projet d’ammoniac vert à 4,5 milliards de dollars

Ce financement doit accélérer le développement du projet mené par le consortium ORNX à Laâyoune, dont l’investissement global est estimé à 4,5 milliards de dollars. Le projet, qui associe les entreprises Ortus (États-Unis), Acciona (Espagne) et Nordex (Allemagne), prévoit une plateforme industrielle intégrée entièrement alimentée par des énergies renouvelables, combinant plus de 2 gigawatts de capacité éolienne et solaire, environ 900 mégawatts d’électrolyseurs et une unité de dessalement d’eau de mer. Dans sa première phase, le consortium prévoit de produire environ 100 000 tonnes d’hydrogène par an, converties en environ 560 000 tonnes d’ammoniac destinées aux marchés national et à l’export. D’autres projets du consortium sont prévus à Boujdour et à Dakhla.

Un signal d’engagement économique plus large

Selon un responsable américain cité par la presse marocaine, cette convention s’inscrit dans un programme plus large que l’USTDA déploie au Maroc, l’agence entendant poursuivre son action dans le Royaume, en particulier à Laâyoune, pour soutenir une croissance économique inclusive et consolider la coopération américano-marocaine. Ce déplacement de Duke Buchan intervient dans un contexte diplomatique jugé favorable au Maroc sur le dossier du Sahara, quelques jours après l’annonce, par le président Donald Trump, du renommage de la voie express Tiznit-Dakhla en son honneur.