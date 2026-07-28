Incendies en France : la situation reste « stabilisée mais pas fixée »

Les incendies qui ravagent la Gironde et les Landes depuis le 22 juillet restent stabilisés mais non fixés ce mardi matin, après une journée de lundi marquée par une reprise de feu près du Cap Ferret et une visite du président Macron sur le terrain.

La situation au matin du 28 juillet

Selon un point de la préfecture de la Gironde relayé mardi matin, l’incendie qui touche le département reste « stabilisé » : plusieurs reprises de flammes traitées durant la nuit sont désormais maîtrisées, et la surface parcourue demeure à environ 42 000 hectares, sans nouvelle hausse à cette heure. Une nouvelle augmentation des températures est toutefois attendue dans la journée, entre 33 et 35°C, avec un vent de sud-est qui pourrait favoriser une reprise du feu. Dans les Landes, l’incendie de Biscarrosse a parcouru environ 3 600 hectares. À l’échelle nationale, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez évoque un bilan cumulé pouvant atteindre 98 000 à 115 000 hectares brûlés depuis le début de l’année selon les points de situation, un niveau qualifié de « record historique », et la plus grande opération d’évacuation civile jamais menée en France, avec environ 220 000 personnes évacuées au total en Gironde et dans les Landes.

La visite de Macron lundi après-midi

Le président Emmanuel Macron s’est rendu lundi après-midi au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) de Bordeaux, accompagné du ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, pour remercier les équipes mobilisées. Il a averti que « les semaines à venir seront dures et on doit tenir », annonçant qu’il faudrait « replanter et rebâtir une forêt différente » dans les zones ravagées, et assurant que « la Nation sera aux côtés des territoires ».

Une reprise de feu près du Cap Ferret

En début d’après-midi lundi, une reprise de feu a été identifiée à Claouey, au nord de la presqu’île de Lège-Cap-Ferret, avec de nombreux points chauds actifs selon le commandant Matthieu Jomain, du Sdis 33. Des moyens aériens ont été engagés sur ce secteur, dont deux hélicoptères Black Hawk tchèques, trois hélicoptères bombardiers d’eau et un avion Air Tractor. En fin d’après-midi, des fumées regagnant en intensité étaient également constatées de l’autre côté du Bassin d’Arcachon, entre Arès et Lège-Cap-Ferret.

Un bilan matériel qui s’alourdit

Selon les points de situation de la préfecture, le nombre d’habitations détruites en Gironde varie entre 183 et 240 selon les bilans, dont la majorité sur la seule commune du Porge (entre 152 et 175 maisons), la plus touchée par l’incendie. La préfecture précise qu’il s’agit de bilans « provisoires ». Au moins 75 sapeurs-pompiers ont été blessés, dont une dizaine évacués pour prise en charge médicale. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade au sein de la population.

La proximité avec les villes

Le feu de Gironde se situe à environ 15 kilomètres de la métropole bordelaise, mais son évacuation « n’est pas à l’ordre du jour », selon le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, qui assure que la ville « se prépare à toutes les éventualités ». Le changement d’orientation du vent, constaté depuis le week-end, expose désormais davantage les communes de Lacanau et de Sainte-Hélène. L’autoroute A63 reste fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.