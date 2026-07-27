L’incendie d’Ávila devient « le plus important feu de forêt » de l’histoire récente de l’Espagne

La ministre espagnole de la Transition écologique, Sara Aagesen, a qualifié l’incendie qui frappe les provinces d’Ávila, de Madrid et de Tolède de plus important feu de forêt de l’histoire récente du pays.

Un incendie qualifié d’historique

« Il s’agit du plus important incendie de forêt de l’histoire récente » de l’Espagne, a déclaré la vice-présidente et ministre pour la Transition écologique, Sara Aagesen, depuis le poste de commandement avancé de Navalcarnero, dans la Communauté de Madrid. Le feu, que le gouvernement gère comme un sinistre unique, touche simultanément les provinces d’Ávila, de Madrid et de Tolède.

Un bilan de 77 000 hectares brûlés

Selon les données communiquées par la ministre, l’incendie a détruit environ 50 000 hectares dans la province d’Ávila, 25 000 hectares dans la Communauté de Madrid et 2 000 hectares dans celle de Tolède, soit un total de 77 000 hectares. À l’échelle nationale, la surface brûlée depuis le début de l’année atteint environ 153 000 hectares, un chiffre six fois supérieur à celui enregistré sur la même période en 2025, année pourtant qualifiée d' »extraordinairement complexe » par Sara Aagesen.

Des dizaines de milliers de personnes évacuées

Environ 60 000 personnes ont été évacuées en raison de la menace de plusieurs foyers dans la région de Madrid et les provinces voisines. Le roi Felipe VI et la reine Letizia se sont rendus dans un club sportif municipal de Villamanta, transformé en hébergement d’urgence pour les personnes déplacées. « Nous avons perdu un patrimoine naturel incalculable », a déclaré le roi, tandis que la reine a évoqué l’angoisse des sinistrés face à l’incertitude sur le sort de leurs habitations.

Un décès distinct près de Valence

Un incendie séparé, déclaré dans un secteur de ravin de la commune de Manises, près de Valence, a fait un mort : un homme de 78 ans, surpris par les flammes alors qu’il se trouvait dans son potager. Cinq autres personnes ont été hospitalisées pour inhalation de fumée et brûlures. La municipalité de Manises a décrété deux jours de deuil officiel. Ce sinistre n’est pas lié à l’incendie d’Ávila-Madrid-Tolède.

Une situation qui reste critique

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a averti que les prochains jours seraient « très importants » dans la lutte contre le feu, les conditions météorologiques devant se dégrader « réellement » à partir de mercredi avec une hausse des températures. Un autre foyer important, dans la Vall d’Uixó, en province de Castellón, a par ailleurs entraîné l’évacuation d’au moins 16 000 personnes supplémentaires.