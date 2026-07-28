Zinédine Zidane officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France

La Fédération française de football a officialisé mardi la nomination de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps.

Une nomination officialisée après un long suspense

À l’issue d’un Comité exécutif réuni mardi matin, la Fédération française de football (FFF) et son président, Philippe Diallo, ont annoncé la nomination de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France masculine. Âgé de 54 ans, « Zizou » devient le 18ᵉ sélectionneur de l’histoire des Bleus depuis Henri Guérin en 1964, et succède à Didier Deschamps, resté quatorze ans à ce poste. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er août et dirigera l’équipe dès la campagne de la Ligue des Nations 2026-2027, avant les qualifications pour l’Euro 2028 puis pour la Coupe du monde 2030.

Un contrat de quatre ans

Zinédine Zidane s’est engagé pour quatre ans avec la Fédération française de football, un contrat qui court jusqu’à la Coupe du monde 2030. Il annoncera la composition de son staff début septembre. « Je l’ai souvent dit : il n’y a rien de plus grand que l’équipe de France. C’est donc une joie et évidemment une grande fierté de devenir le sélectionneur de cette équipe de France. C’est aussi une responsabilité », a déclaré Zidane, remerciant le président Philippe Diallo, le Comité exécutif de la FFF, ainsi que Didier Deschamps pour ses quatorze années à la tête des Bleus.

Une légende du football français désormais aux commandes

Champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000 avec les Bleus, Zinédine Zidane a disputé 108 sélections pour 31 buts entre 1994 et 2006. Passé ensuite par le banc du Real Madrid, où il a notamment remporté trois Ligues des champions consécutives (2016, 2017, 2018), il n’avait plus entraîné depuis son départ du club madrilène en 2021. Il retrouve un banc de touche pour la première fois depuis cette date, et succède à deux de ses anciens coéquipiers du sacre de 1998, Laurent Blanc (2010-2012) et Didier Deschamps (2012-2026).

Un héritage à assumer

Zidane hérite d’une sélection considérée comme l’une des meilleures au monde, mais marquée par la déception de la dernière Coupe du monde 2026, où elle s’est inclinée en demi-finale face à l’Espagne (2-0), avant de terminer à la quatrième place après une défaite 6-4 contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place. Il pourra s’appuyer sur un secteur offensif porté notamment par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise.