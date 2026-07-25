Près de 98.000 hectares détruits en France, un « record historique » (ministre)

Près de 98.000 hectares ont été parcourus par les feux cette année en France, « un record historique » établi à un moment où sévissent de violents incendies dans le sud-ouest du pays, selon un bilan du ministère de l’Intérieur.

« Nous sommes à près de 98 000 hectares brûlés, ce qui constitue un record historique », a déclaré samedi le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, lors d’un point de situation sur les incendies.Un bilan établi alors que plusieurs incendies restent actifs à travers la France, notamment en Gironde et dans les Landes, où les flammes ont déjà parcouru près de 32 700 hectares.

« Il y a encore un certain nombre de feux qui ne sont pas fixés », a prévenu Laurent Nuñez, indiquant toutefois « une amélioration de la situation durant la nuit ».

Il a précisé qu’u moins 40.000 hectares, soit quatre fois la superficie de Paris, ont été touchés par les incendies dans le seul département de la Gironde (sud-ouest).

S’agissant de l’évolution observée dans ce département, il a précisé qu’au total 167.000 habitants ont dû quitter leur logement dans la région, dont 57.000 personnes évacuées dans la nuit de vendredi à samedi.

Le ministre a appelé à « éviter le secteur pour faciliter le travail des forces de secours et de sécurité intérieure », affirmant que des barrières de protection sont érigées pour limiter la propagation en cas de reprise violente lorsque le vent repartira d’Ouest en Est.

Il a également annoncé un nouveau renforcement des moyens engagés. Quelque 500 militaires sont déjà déployés en Gironde et 500 autres doivent les rejoindre dans la journée. Leur mission consiste notamment à intervenir sur les lisières de l’incendie pour ralentir sa progression.

A ces effectifs s’ajoutent 1 700 membres des forces de sécurité, mobilisés pour « soutenir les pompiers », « sécuriser les zones touchées » et « porter assistance aux habitants ».

Sur le plan aérien, 18 appareils sont actuellement engagés sur le feu : deux Canadair, deux avions Dash, trois hélicoptères bombardiers d’eau et 11 Air Tractor, a détaillé le ministre. Au total, 167 000 personnes ont été évacuées en Gironde et 30 000 dans les Landes, selon le ministère de l’Intérieur.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pour sa part demandé le déploiement dès samedi d’un avion de transport militaire A400M pour lutter contre les incendies de grande ampleur en Gironde.

L’appareil permettra de déverser 20 tonnes de produit retardant, soit l’équivalent de deux avions Dash. Son déploiement était jusque-là prévu à la toute fin du mois, en raison de préparation technique et d’essais nécessaires au préalable.