Égypte: Une nouvelle option de visa pour les voyageurs marocains

L’Égypte a instauré un nouveau visa de cinq ans à entrées multiples pour les voyageurs fréquents, tout en maintenant les procédures d’accès spécifiques pour les ressortissants marocains selon leur situation géographique et administrative.

L’Égypte propose désormais un visa de longue durée, valable cinq ans, permettant des entrées multiples sur son territoire. Ce titre de séjour, destiné à faciliter la mobilité des visiteurs réguliers, autorise des séjours ne dépassant pas 90 jours par visite. L’obtention de ce visa est soumise au paiement d’une taxe fixée à 8 500 MAD.

Malgré cette nouveauté, les conditions d’entrée standards pour les citoyens marocains demeurent inchangées. Ils peuvent toujours opter pour le visa consulaire classique, délivré par les représentations diplomatiques égyptiennes. Le coût de cette formalité s’élève à environ 700 MAD, la durée de validité restant à la discrétion des autorités consulaires en fonction du dossier présenté.

Une option de visa à l’arrivée reste disponible pour les Marocains titulaires d’un visa ou d’un titre de séjour valide délivré par les pays de l’espace Schengen, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays du Conseil de la Coopération du Golfe. Cette procédure simplifiée, effectuée directement aux frontières égyptiennes, est soumise à une taxe d’environ 300 MAD.

Par ailleurs, une disposition particulière s’applique aux séjours de moins de 15 jours dans la région du Sinaï. Les voyageurs entrant par l’aéroport de Sharm El Sheikh, par la frontière terrestre avec Israël ou par voie maritime depuis la Jordanie sont exemptés de visa. Cette facilité est strictement limitée à la zone géographique du Sinaï et ne permet pas l’accès au reste du pays, comme Le Caire ou Louxor.

Les ressortissants égyptiens souhaitant se rendre au Royaume restent, quant à eux, soumis à l’obligation d’obtenir un visa consulaire préalable auprès des autorités marocaines.