Le Goncourt Choix du Maroc 2026 décerné à Natacha Appanah pour “La nuit au cœur”

Le roman “La nuit au cœur” de l’écrivaine mauricienne Natacha Appanah a été couronné du prestigieux prix Goncourt Choix du Maroc lors de la 31e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tient actuellement à Rabat. Cette distinction a été remise samedi, dans un contexte marquant la participation de la France en tant qu’invité d’honneur et la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre de l’UNESCO pour 2026-2027.

Organisé par l’Ambassade de France au Maroc en partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), le Goncourt Choix du Maroc a rassemblé des étudiants de 14 établissements à travers le pays, soulignant ainsi l’importance de la littérature dans l’éducation et la culture.

Lors de la cérémonie, Charles Thépaut, Chargé d’affaires de l’Ambassade de France au Maroc, a déclaré que ce prix vise à promouvoir la littérature et la lecture dans un monde où l’inflation des images menace parfois l’attention portée aux livres. Il a souligné l’importance de créer des espaces de pensée pour forger des citoyens respectueux des divers points de vue.

Agnès Humruzian, directrice générale de l’Institut Français du Maroc, a également exprimé l’importance de la traduction en arabe de l’œuvre lauréate. Selon elle, cette démarche dépasse le cadre éditorial pour devenir un vecteur essentiel de partage culturels, renforçant ainsi la circulation des œuvres et des idées.

“La nuit au cœur”, publié en 2025 aux éditions Gallimard, explore à travers trois récits de femmes victimes de la violence conjugale les enjeux complexes du féminicide. Natacha Appanah, avec une plume à la fois forte et délicate, aborde des thématiques sociétales d’une grande actualité, invitant à la réflexion et au dialogue.

En plus de “La nuit au cœur”, d’autres œuvres étaient en lice pour cette édition, notamment “Kolkhoze” d’Emmanuel Carrère, “Le Bel Obscur” de Caroline Lamarche et “La Maison vide” de Laurent Mauvignier.

Le SIEL, qui se déroule sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI du 1er au 10 mai, accueille cette année 891 exposants, dont 321 exposants directs et 570 indirects, représentant le Maroc ainsi que 60 pays de diverses régions. Cet événement témoigne de l’engagement du Maroc envers la promotion de la culture littéraire et du dialogue interculturel.