L’UE envisage l’utilisation du carburant américain “Jet A” pour pallier une éventuelle pénurie de kérosène

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a déclaré, vendredi, que l’utilisation du “Jet A”, un kérosène produit aux États-Unis, ne devrait pas poser de “problème de sécurité” en Europe. Cette annonce intervient alors que Bruxelles cherche des alternatives pour faire face aux risques de pénurie de kérosène en raison des tensions au Moyen-Orient.

Selon l’AESA, “le Jet A est utilisé quotidiennement pour les vols au départ et à l’intérieur des États-Unis et du Canada. Une éventuelle introduction du Jet A en Europe ou dans d’autres parties du monde ne devrait pas poser de problèmes de sécurité, à condition que cette introduction soit correctement gérée”. Cependant, l’agence a recommandé de ne pas mélanger les différents types de carburant et de s’assurer que les équipes soient bien formées à l’utilisation du Jet A, qui n’est pas distribué en Europe pour des raisons techniques.

La guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz ont entraîné une augmentation des prix du carburant pour l’aviation, suscitant des inquiétudes quant à une possible pénurie cet été. Parallèlement, la Commission européenne a annoncé une série d’assouplissements réglementaires pour le secteur aérien, visant à atténuer les impacts des perturbations d’approvisionnement en carburant liées à la crise. Ces mesures comprennent l’optimisation de l’utilisation du kérosène et la réallocation des créneaux aériens.

Il est important de noter que le Jet A américain, qui diffère du Jet A-1 utilisé dans le reste du monde, n’est pas actuellement employé en Europe, à l’exception des vols revenant des États-Unis. Ses normes sont moins strictes que celles appliquées en Europe, notamment en ce qui concerne la résistance aux très basses températures pour les vols long-courriers.