Trump maintient le cessez-le-feu avec l’Iran malgré une attaque contre des navires américains

Le président Donald Trump a déclaré, jeudi soir, que le cessez-le-feu avec l’Iran demeurait en vigueur, et ce, malgré une attaque survenue plus tôt dans la journée, visant trois navires de guerre américains.

En réponse à une question d’une journaliste concernant la situation après cette attaque, Trump a affirmé : “Ils ont joué avec nous aujourd’hui. On leur a mis une raclée. J’appelle ça une broutille. S’il n’y a plus de cessez-le-feu, vous le saurez.”

Quelques heures avant cette déclaration, le président avait partagé sur son réseau social, Truth Social, que “trois destroyers américains de classe mondiale viennent de franchir avec brio le détroit d’Ormuz sous le feu ennemi”. Il a ajouté que, bien qu’aucun dommage n’ait été subi par les destroyers, les forces iraniennes avaient été lourdement touchées et complètement détruites.

Trump a expliqué que des missiles avaient été tirés sur les navires américains, mais qu’ils avaient été interceptés avec succès. “De même, des drones sont venus et ont été aussitôt carbonisés en plein vol”, a-t-il précisé.

Le président a également averti : “Tout comme nous les avons neutralisés une fois de plus aujourd’hui, nous les frapperons bien plus durement et bien plus violemment à l’avenir, s’ils ne signent pas leur accord, et RAPIDEMENT !”

Concernant la proposition de Téhéran pour mettre fin durablement au conflit, Trump a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une simple “proposition d’une page”, mais d’un document plus détaillé. “C’est une proposition qui stipule clairement qu’ils ne disposeront plus d’armes nucléaires. Ils vont nous remettre leur arsenal nucléaire et bien d’autres choses que nous exigeons”, a-t-il déclaré.

Mercredi, Trump avait jugé “très possible” de parvenir à un accord avec l’Iran, mentionnant de “très bonnes discussions” avec les dirigeants iraniens au cours des dernières vingt-quatre heures.