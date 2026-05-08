Le Japon a exprimé sa satisfaction, vendredi, à l’égard des Initiatives Royales Atlantiques initiées par le Roi Mohammed VI, visant à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité sur le Continent africain.

Le Japon salue les Initiatives Royales Atlantiques du Maroc pour la paix et la prospérité en Afrique

Lors d’une visio-conférence, un communiqué conjoint a été signé par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue japonais, Motegi Toshimitsu. Ce dernier a salué les efforts du Maroc pour “faire progresser l’intégration africaine, renforcer les liens de coopération avec les pays africains, ainsi que favoriser la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région”.

Le Japon a particulièrement mis en avant les Initiatives Atlantiques lancées par le Roi, notamment “l’Initiative des États africains atlantiques”, le “Gazoduc Afrique-Atlantique” et “l’Initiative pour l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique”.

Cette reconnaissance par le Japon, en tant que puissance économique mondiale et acteur clé sur la scène régionale et internationale, souligne le rôle essentiel du Maroc dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable en Afrique, conformément aux Hautes Instructions du Roi.

En 2026, le Maroc et le Japon célébreront le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, marquées par l’amitié, la coopération et le soutien mutuel tout au long de leur histoire.