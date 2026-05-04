L’AS FAR remporte le titre de championne de la Botola Pro D1 féminine 2025-2026

L’équipe féminine de l’AS FAR a été couronnée championne de la Botola Pro D1 de football pour la saison 2025-2026, après un parcours remarquable marqué par une régularité impressionnante et une domination incontestée.

Avec deux journées encore à disputer, les Militaires ont sécurisé leur titre avec une avance confortable de sept points sur leur principal rival, le Wydad de Casablanca.

Les joueuses de l’AS FAR ont affiché des performances exceptionnelles tout au long de la saison, totalisant provisoirement 56 points, issus de 18 victoires et 2 matchs nuls, et conservant la tête du classement depuis la 20e journée.

À cette occasion, la Fédération Royale Marocaine de Football a félicité l’AS FAR sur son site officiel, saluant le rendement exemplaire de l’équipe depuis le début de la saison. Cette victoire est un témoignage de la progression du football féminin au Maroc et de l’engagement des joueuses et du staff technique.