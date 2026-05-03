Tebboune: la résolution de l’ONU sur le Sahara « est en train de faire son chemin »

Samedi 2 avril, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a évoqué la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara, prônant une autonomie sous souveraineté marocaine

« Le Sahara occidental, il y a une résolution de l’ONU. Elle est en train de faire son chemin », a affirmé le président Tebboune lors d’un entretien diffusé sur la télévision publique algérienne.

Ce changement de position perceptible est-il en lien avec la récente visite du Secrétaire d’Etat-adjoint Christopher Landau en Algérie au cours de laquelle la question du Sahara était au centre des discussions ?

A son arrivée à Rabat après Alger, Christopher Landau avait déclaré que les États-Unis réaffirment leur « reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara ».

« Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara », avait-il réitéré, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le chef de la diplomatie, Nasser Bourita.

Le haut responsable américain avait également assuré que « nous œuvrons dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de Sécurité (NDLR: Résolution 2797) en vue de parvenir à une solution pacifique à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable », ajoutant que « cette situation ne peut attendre encore 50, 150 ou 200 ans pour être résolue ».

La résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025 par une large majorité du Conseil de sécurité, constitue un tournant historique dans le dossier du Sahara. Pour la première fois, l’autonomie sous souveraineté marocaine est considérée comme unique base de négociation pour une solution politique réaliste marquée du sceau du compromis , écartant irrévocablement l’option de référendum et mettant fin aux ambiguïtés entretenues depuis des décennies.

La nouvelle résolution réoriente formellement le mandat de l’ONU en exigeant que les négociations se déroulent exclusivement dans le cadre du plan d’autonomie marocain, devenant ainsi le cadre normatif incontestable du processus. Elle écarte explicitement toute proposition concurrente, y compris celles présentées par le Polisario, et mandate le Secrétaire général ainsi que son Envoyé personnel pour organiser des discussions centrées sur l’approche marocaine.

Cette résolution ouvre ainsi une nouvelle phase, où seront testées la volonté et la bonne foi des parties. Pour le Maroc, elle inaugure un chantier stratégique : actualiser son initiative d’autonomie afin de consolider une solution durable, renforcer l’unité nationale et inscrire le règlement définitif de ce différend dans une dynamique régionale de stabilité et de coopération.