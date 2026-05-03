Lancement d’une nouvelle liaison aérienne directe Strasbourg-Marrakech

Une nouvelle liaison aérienne directe entre Strasbourg et Marrakech a été lancée dimanche, opérée par la compagnie aérienne à bas-coûts EasyJet.

Cette ligne reliera l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à celui de Marrakech Ménara à raison de deux fréquences hebdomadaires, chaque jeudi et dimanche.

La nouvelle liaison vise à améliorer la connectivité entre les deux villes jusque-là principalement assurée via des correspondances ou d’autres plateformes aéroportuaires. Elle offrira une alternative directe aux passagers, tant pour les déplacements économiques et touristiques que pour les flux liés aux diasporas.

Pour la Consule générale du Maroc à Strasbourg, Soumia Bouhamidi, cette nouvelle ligne aérienne marque l’ouverture d’une nouvelle porte vers davantage de coopération, d’opportunités et de mobilité entre les deux pays.

Cette desserte ne manquera sans doute pas de contribuer à dynamiser les échanges économiques, à soutenir le tourisme et à renforcer davantage les relations entre les deux rives, a-t-elle souligné dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de l’inauguration de cette ligne aérienne.

Elle a également mis en avant l’importance de cette desserte pour la communauté marocaine, particulièrement nombreuse dans cette région de l’Est de la France. « Bien plus qu’une simple desserte, la nouvelle ligne contribuera à rapprocher les familles, à simplifier les déplacements et à préserver un lien humain, culturel et affectif d’une grande valeur entre Strasbourg et Marrakech », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, le président de l’aéroport international Entzheim de Strasbourg, Gilles Telliers, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de ce vol inaugural qui a “affiché complet » à l’aller comme au retour, à bord d’un Airbus 319 de 157 sièges.

“Nous sommes très contents d’accueillir cette nouvelle liaison vers le Maroc, et Marrakech en particulier, autant pour les touristes que pour la clientèle affinitaire. Ça fait partie des atouts de cet aéroport de proximité qu’est celui de Strasbourg pour pouvoir rejoindre Marrakech facilement”, s’est-il félicité.

M. Tellier a expliqué que le lancement de cette nouvelle desserte s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’aéroport de Strasbourg de diversifier son activité avec le plus de compagnies aériennes possibles.

Cette ligne répond à des besoins croissants de connectivité entre les deux grandes agglomérations. Elle facilitera grandement les déplacements des familles, des étudiants, des entrepreneurs et des touristes, a-t-il ajouté.

Des voyageurs au départ de Strasbourg n’ont pas caché leur satisfaction à l’occasion de ce premier vol direct vers Marrakech, soulignant le confort et le gain de temps qu’offre cette nouvelle liaison.

Plusieurs passagers ont expliqué que, jusqu’à présent, ils devaient passer par de longs détours via Bâle, en Suisse, ou Baden-Baden en Allemagne, ou supporter des escales parfois contraignantes.

“Avant, je devais partir de Bâle, avec parfois une escale en plus. C’était fatigant et ça rallongeait beaucoup le voyage. Là, en partant directement de Strasbourg, c’est un vrai soulagement”, a confié une touriste alsacienne, visiblement enthousiaste à l’embarquement.

D’autres ont insisté sur la simplicité retrouvée pour rejoindre la “cité ocre”, notamment pour rendre visite à leurs proches ou profiter de séjours touristiques. Pour eux, cette liaison représente une avancée majeure, rendant Marrakech plus accessible que jamais depuis Strasbourg.

“Ce vol direct va vraiment changer notre façon de voyager. On gagne du temps, mais aussi en tranquillité, surtout quand on voyage en famille”, a témoigné une passagère qui a ses repères à Marrakech. “On évite les correspondances inutiles et le stress qui va avec. C’est un vrai progrès pour nous qui faisons ce trajet régulièrement”, a-t-elle dit.

Cette nouvelle ligne s’inscrit, par ailleurs, dans une dynamique plus large de développement du réseau aérien vers le Maroc, dans un contexte où Marrakech confirme son attractivité en tant que destination touristique majeure et plateforme de connexion internationale.

Cette desserte constitue l’une des nouvelles routes annoncées par EasyJet dans le cadre d’une expansion plus large de ses opérations vers le Maroc, marché présenté comme en forte croissance.

La compagnie prévoit notamment d’y opérer un réseau renforcé avec un total de 19 liaisons depuis sept aéroports français en 2026.

Le développement s’appuie également sur l’ouverture récemment d’une base opérationnelle à Marrakech, première implantation d’easyJet en Afrique, destinée à soutenir l’augmentation des capacités et l’ajout de nouvelles routes entre l’Europe et le Royaume.