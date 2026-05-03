Berlin appelle Téhéran à rouvrir “immédiatement” le détroit d’Ormuz

Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a exprimé dimanche le soutien de l’Allemagne à une solution négociée pour mettre fin au conflit. Il a également lancé un appel urgent à Téhéran pour qu’il rouvre “immédiatement” le détroit d’Ormuz.

Suite à un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, Wadephul a partagé ses préoccupations sur les conséquences économiques du blocage du détroit, une voie maritime stratégique. Dans un message publié sur son compte X, il a enjoint l’Iran à “renoncer complètement et de manière vérifiable à son programme nucléaire”.

Le ministre a souligné l’importance du partenariat avec les États-Unis dans cette démarche, affirmant : “En tant qu’allié proche, nous partageons le même objectif”.

Cela fait plus de deux mois que le conflit au Moyen-Orient a éclaté, et malgré les efforts de médiation de la communauté internationale, les discussions entre les parties impliquées n’ont pas conduit à des avancées significatives depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu début avril.

Cette situation crée un climat d’incertitude pour l’économie mondiale, marquée par une augmentation des prix de l’énergie et des perturbations dans le transport maritime au niveau du détroit d’Ormuz. Ces facteurs impactent particulièrement l’activité industrielle en Allemagne, exacerbant les défis économiques auxquels le pays fait face.