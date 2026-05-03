Baisse des demandes d’asile en Allemagne : un tournant dans la politique migratoire

En avril, l’Allemagne a enregistré une chute significative du nombre de premières demandes d’asile, avec seulement 6.144 demandes, contre 9.108 en avril 2025, soit une diminution d’environ un tiers, d’après les données fournies par le ministère fédéral de l’Intérieur.

Le ministre de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a déclaré à la presse que cette diminution témoigne de l’efficacité des politiques migratoires mises en place par le gouvernement. Selon lui, l’Allemagne a évolué d’une “vague migratoire” vers un “tournant migratoire”.

Suite à l’installation du nouveau gouvernement en mai 2025, Dobrindt a initié un renforcement des contrôles aux frontières. Il a également souligné que le gouvernement s’engage à établir un cadre renforcé tout en travaillant sur un nouveau pacte migratoire à l’échelle européenne, dans le but de réduire encore davantage la migration irrégulière.

Cette tendance en Allemagne reflète une situation similaire au sein de l’Union européenne, où environ 780.200 demandes d’asile ont été enregistrées en 2025, marquant une baisse d’environ 20 % par rapport à l’année précédente.

La réforme de l’asile européen devrait entrer en vigueur le 12 juin, après de longues négociations. Les États membres de l’UE ont adopté des règlements plus stricts, qui facilitent notamment les expulsions vers des pays tiers, même sans lien préalable avec ces derniers.

Depuis septembre 2024, des contrôles temporaires ont été instaurés à toutes les frontières terrestres allemandes pour lutter contre la migration irrégulière.

Avec l’arrivée du nouveau gouvernement fédéral, dirigé par le chancelier Friedrich Merz, en mai 2025, ces contrôles ont été intensifiés, et des refoulements ont été ordonnés aux frontières avec les pays voisins concernés par la migration irrégulière.

Cette politique a suscité des critiques de la part de certains pays voisins ainsi que du syndicat de la police, qui a évoqué une surcharge de travail. En décembre, suite à l’accord des États membres de l’UE sur un durcissement de la politique d’asile commune, le chancelier Merz avait exprimé son espoir de voir ces contrôles aux frontières intérieures se terminer, les qualifiant de “mesures temporaires”.