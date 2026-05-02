Washington va retirer quelque 5.000 militaires d’Allemagne (Pentagone)

Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a annoncé vendredi le plan de retrait de 5.000 militaires stationnés en Allemagne d’ici un an, représentant ainsi 15% des forces américaines présentes dans ce pays européen. Cette information a été confirmée par le Pentagone.

Selon Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, “le retrait devrait être achevé dans un délai de six à douze mois”. Il a précisé que cette décision découle d’un examen minutieux des déploiements militaires du département en Europe, prenant en compte les besoins opérationnels et la situation actuelle sur le terrain.

Cette annonce survient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Berlin, exacerbées par le conflit en Iran. Mercredi, le président Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité de réduire les effectifs militaires américains en Allemagne, indiquant qu’une décision serait prise dans un avenir proche sur sa plateforme Truth Social.

Actuellement, l’Allemagne accueille environ 35.000 soldats américains, avec la base militaire de Ramstein, située dans l’ouest du pays, jouant un rôle crucial dans les opérations militaires américaines au Moyen-Orient.