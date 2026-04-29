Décès de Jacqueline Falk, fille de Peter Falk, par suicide à 60 ans

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Par Atlasinfo

Jacqueline Falk, la fille de l’acteur décédé Peter Falk, célèbre pour son rôle dans la série Columbo, est décédée à l’âge de 60 ans. Le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a confirmé qu’elle est morte par suicide.

Falk a été retrouvée morte dans une résidence à Los Angeles le lundi 27 avril.

Jacqueline était l’une des deux filles adoptées par Peter Falk et sa première épouse, Alyce Mayo, qu’il avait rencontrée à l’université et épousé en 1960. L’acteur, lauréat d’un Emmy et surtout connu pour son rôle du détective désordonné mais brillant, le lieutenant Columbo, est décédé en 2011 à l’âge de 83 ans après avoir vécu avec la maladie d’Alzheimer.

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