Maroc/Service militaire 2026 : le 30 avril à minuit, dernier délai pour remplir le formulaire de recensement

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur appelle les jeunes ayant reçu l’avis pour remplir le formulaire de recensement relatif au service militaire et qui ne l’ont pas encore effectué, à le remplir sur le site dédié (www.tajnid.ma) avant le délai fixé à cet effet.

Le ministre de l’Intérieur exhorte les jeunes, hommes et femmes, souhaitant se porter volontaires au service militaire au titre de la prochaine promotion à remplir le formulaire sur le site susmentionné avant l’expiration du délai le jeudi 30 avril 2026 à 00h00.