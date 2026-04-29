Maroc/Service militaire 2026 : le 30 avril à minuit, dernier délai pour remplir le formulaire de recensement

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Dans le cadre de l’opération de recensement relative au service militaire pour l’incorporation de la prochaine promotion des conscrits pour le service militaire à partir du 1er septembre 2026, en exécution des Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, le ministre de l’Intérieur rappelle que l’opération de recensement relative au service militaire au titre de l’année 2026, qui a débuté le 02 mars, prendra fin jeudi 30 avril à minuit.

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur appelle les jeunes ayant reçu l’avis pour remplir le formulaire de recensement relatif au service militaire et qui ne l’ont pas encore effectué, à le remplir sur le site dédié (www.tajnid.ma) avant le délai fixé à cet effet.

Le ministre de l’Intérieur exhorte les jeunes, hommes et femmes, souhaitant se porter volontaires au service militaire au titre de la prochaine promotion à remplir le formulaire sur le site susmentionné avant l’expiration du délai le jeudi 30 avril 2026 à 00h00.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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