L’ancien Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, reconduit à la tête du Pastef

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, et ex-premier ministre Ousmane Sonko, a été reconduit, samedi, à la tête du parti des Patriotes africains pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), formation majoritaire au Parlement.

M. Sonko a été réélu « à l’unanimité » à la présidence du Pastef par les 583 délégués représentant les sections nationales et la diaspora, réunis à Diamniadio, près de Dakar, à l’occasion du premier congrès de ce parti, selon les résultats annoncés par la commission chargée du scrutin.

À la tête du Pastef depuis sa création en 2014, Ousmane Sonko conserve son poste pour un nouveau mandat de six ans.

Le 22 mai dernier, Ousmane Sonko a été relevé de ses fonctions par le président Bassirou Diomaye Faye. Quatre jours plus tard, il a été élu président de l’Assemblée nationale, en remplacement de Malick Ndiaye, qui avait présenté sa démission.

Après le limogeage de Sonko, le chef de l’État a chargé Ahmadou Al Aminou Lô de former une nouvelle équipe gouvernementale, boycottée par le Pastef mais comprenant des alliés ainsi que des membres dissidents de cette formation politique qui détient 130 sièges sur les 165 que compte l’Assemblée nationale.