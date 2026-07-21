La FIFA ouvre une enquête disciplinaire après les incidents en finale du Mondial

La FIFA a ouvert une enquête disciplinaire après les échauffourées survenues à l’issue de la finale du Mondial, remportée par l’Espagne face à l’Argentine.

Une enquête ouverte au titre de l’article 36

La FIFA a ouvert une enquête disciplinaire sur les incidents survenus après la défaite de l’Argentine (1-0) face à l’Espagne en finale du Mondial. L’instance dirigeante du football a nommé un procureur chargé de la discipline et de l’éthique pour examiner d’éventuelles violations du Code disciplinaire de la FIFA liées aux événements survenus après le match. « Suite à une évaluation des rapports d’arbitrage relatifs à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, et conformément à l’article 36 du Code disciplinaire de la FIFA, la Commission de discipline de la FIFA a nommé un procureur chargé de la discipline et de l’éthique pour enquêter sur d’éventuelles violations », a indiqué la FIFA dans un communiqué.

Une bagarre générale au coup de sifflet final

Le but de Ferran Torres à la 106e minute avait scellé la victoire de la Roja et son deuxième sacre mondial, mais la rencontre au MetLife Stadium avait déjà été marquée par l’indiscipline argentine, l’arbitre Slavko Vincic ayant expulsé le milieu de terrain Enzo Fernandez pour une faute commise dans le temps additionnel sur Pau Cubarsi. À l’issue du match, des images ont montré les Argentins Leandro Paredes et Nahuel Molina en confrontation avec les Espagnols Eric Garcia et Rodri, tandis que l’adjoint argentin Roberto Ayala a semblé frapper Dani Olmo. Nahuel Molina s’en est également pris à Rodri, avec lequel son ancien coéquipier à Manchester City, Nicolas Otamendi, avait déjà eu un échange verbal tendu.

Paredes et Molina au centre de l’enquête

Leandro Paredes, expulsé après le coup de sifflet final pour comportement violent, devrait être au cœur de l’enquête. Le milieu de terrain de Boca Juniors s’en serait notamment pris à plusieurs joueurs espagnols dans la confusion qui a suivi la défaite. Nahuel Molina fait également l’objet d’un examen après sa confrontation avec le capitaine espagnol Rodri. L’adjoint Roberto Ayala pourrait lui aussi faire l’objet de sanctions à la suite de son altercation présumée avec Dani Olmo.

Des sanctions potentielles pour joueurs, staff et fédération

Plusieurs joueurs et membres du staff technique argentin pourraient faire l’objet de sanctions si des violations sont confirmées, tandis que la Fédération argentine de football pourrait elle aussi faire l’objet de mesures disciplinaires. La FIFA a précisé qu’elle publierait davantage de détails une fois l’enquête achevée, sans fournir de calendrier précis.