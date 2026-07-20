Le raid Quest Dakar fait escale à Dakhla pour promouvoir l’éducation par le sport

Les participants au raid Quest Dakar ont fait escale à Dakhla pour soutenir une levée de fonds au profit du programme « Génération Sportive » de Tibu Africa.

Une escale au service de l’éducation par le sport

Les participants à Quest Dakar, un raid en véhicule hybride reliant Casablanca à Dakar, ont fait escale, dimanche à Dakhla, dans le cadre d’un périple destiné à promouvoir l’éducation par le sport et à soutenir une levée de fonds au profit du programme « Génération Sportive » de Tibu Africa.

Une visite à l’École de la deuxième chance

Cette initiative, qui combine aventure, mobilité durable et engagement solidaire, a conduit les participants à se rendre à l’École de la deuxième chance, spécialisée dans les métiers du sport et portée par Tibu Africa en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Dakhla-Oued Eddahab et la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, où ils ont pris part à une matinée d’échanges et d’activités sportives avec les élèves et les encadrants.

Vers Nouadhibou, Nouakchott, Saint-Louis puis Dakar

Dans une déclaration à la presse, le responsable du rallye, Ismaïl Lahlou, a indiqué que cette initiative conduira l’équipe vers Nouadhibou, Nouakchott, Saint-Louis, avant d’atteindre Dakar, soulignant que l’objectif est de mobiliser un maximum de fonds au profit de Tibu Africa. Il a relevé que cette organisation œuvre à favoriser l’accès des jeunes au sport à travers plusieurs programmes éducatifs et de formation, rappelant qu’elle accompagne également la formation de coachs sportifs et d’entrepreneurs du sport dans le cadre du programme « Génération Sportive ».

Une occasion de mettre en lumière les programmes de Tibu Africa

De son côté, le directeur régional de Tibu Africa à Dakhla-Oued Eddahab, Adel Kerkour-Alla, a affirmé que cette escale constitue une occasion de mettre en lumière les différents programmes déployés par l’association dans la région, notamment ceux visant à promouvoir l’éducation, l’inclusion sociale et le développement des compétences des jeunes à travers la pratique sportive. Il a expliqué que l’École de la deuxième chance assure la formation d’animateurs et de coachs appelés à encadrer les bénéficiaires du programme « Génération Sportive », ajoutant que cette rencontre illustre les valeurs de solidarité, de partage et d’engagement portées par cette initiative.

Des ateliers autour du sport automobile

Au cours de cette étape, les participants ont également pris part à plusieurs ateliers consacrés au sport automobile ainsi qu’à des projets sportifs à vocation éducative, dans un esprit de transmission et d’inspiration au profit des jeunes.

Un objectif de 100.000 dirhams

Cette escale s’inscrit dans une initiative solidaire portée par Quest Dakar, qui ambitionne de réunir 100.000 dirhams au profit du programme « Génération Sportive », avant la poursuite du périple vers la Mauritanie puis le Sénégal.