Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion de la victoire de la sélection espagnole en finale de la Coupe du monde.

Le Roi Mohammed VI félicite le Roi Felipe VI pour le sacre mondial de l’Espagne

Un message royal de félicitations

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté le Roi Felipe VI, Souverain du Royaume d’Espagne, à l’occasion de la victoire de l’équipe nationale espagnole lors de la 23e édition de la Coupe du monde.

Des sentiments de joie partagés avec le peuple espagnol

« Et alors que moi et le peuple marocain partageons avec vous et le peuple espagnol les sentiments de joie et de fierté pour ce deuxième titre mondial de ce type pour votre pays voisin et ami, il ne m’échappe pas de souligner ce que les composantes de votre sélection nationale jeune ont démontré en termes de détermination forte et d’esprit de compétition élevé », souligne le message royal.

Un deuxième sacre mondial pour l’Espagne

L’équipe d’Espagne a remporté dimanche, face à l’Argentine (1-0 après prolongation), son deuxième titre mondial, seize ans après son premier sacre en Afrique du Sud en 2010.

Une tradition de messages royaux entre les deux pays

Ce message s’inscrit dans la continuité des échanges réguliers entre les deux souverains, qui se félicitent traditionnellement à l’occasion des grandes dates et des événements marquants concernant leurs deux pays, illustrant la solidité des relations de voisinage et d’amitié unissant le Maroc et l’Espagne.