Boeing annonce une commande de 100 avions 737 MAX de SMBC Aviation Capital

Boeing et SMBC Aviation Capital ont annoncé lundi au salon de Farnborough une commande de 100 avions 737 MAX, dont 60 exemplaires du modèle 737-10.

Une commande de 100 appareils annoncée à Farnborough

Boeing et SMBC Aviation Capital ont annoncé lundi, lors du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, que le loueur et plateforme de financement aéronautique mondiale a commandé 100 avions 737 MAX, dont 60 exemplaires du 737-10 et 40 du 737-8. Cette commande de 737-10 constitue le premier achat de SMBC Aviation Capital pour la variante à la plus grande capacité de la famille 737 MAX. Avec cet accord, SMBC Aviation Capital porte à 450 appareils son portefeuille de 737 MAX détenus, gérés ou engagés.

Boeing l’emporte face à Airbus

Cette commande met un terme à une compétition serrée entre Boeing et Airbus pour décrocher cet accord majeur. Selon des informations relayées ces derniers jours par Bloomberg, les deux avionneurs étaient chacun en négociations avancées avec SMBC Aviation Capital, Airbus visant un engagement de taille comparable pour son modèle A320neo.

« Un jalon important » selon le PDG de SMBC

« Cette transaction représente un jalon important pour SMBC Aviation Capital et garantira à nos compagnies aériennes clientes l’accès à un flux continu d’avions de nouvelle génération », a déclaré Peter Barrett, PDG de SMBC Aviation Capital. Il a précisé que ce partenariat avec Boeing, vieux de plus de vingt ans, reflète la dynamique du marché, ses clients compagnies aériennes et investisseurs cherchant à monter en gamme vers le 737-10.

Jusqu’à 230 passagers pour le 737-10

Le 737-10 offre les meilleurs coûts unitaires par siège de tous les monocouloirs, avec une capacité pouvant atteindre 230 passagers pour un rayon d’action de 3.100 milles nautiques (5.740 km). En choisissant ce modèle, SMBC Aviation Capital entend répondre à la forte demande du marché pour des monocouloirs de plus grande capacité, tout en diversifiant son portefeuille d’actifs.

Boeing salue la confiance renouvelée de SMBC

« Nous sommes honorés que la nouvelle équipe élargie de SMBC continue de faire confiance à Boeing et à la famille 737 MAX. Cet engagement, incluant la première commande de SMBC pour le 737-10, reflète la forte demande que nous observons pour l’efficacité, la fiabilité et la polyvalence de la famille 737 MAX », a déclaré Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.