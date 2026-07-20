Battue en finale par l’Espagne, la sélection argentine rentre lundi à Buenos Aires sans Messi ni cérémonie officielle prévue, un contraste frappant avec le retour triomphal de 2022.

Mondial 2026 : un retour en ordre dispersé pour les argentins, sans célébration prévue

Un retour sans une partie de l’équipe

La sélection argentine, battue (1-0) par l’Espagne dimanche en finale du Mondial, s’apprêtait lundi à un retour plus discret qu’anticipé à Buenos Aires, en ordre dispersé sans une partie de l’équipe, dont Messi selon la presse, mais sans doute en présence de nombreux fans à l’aéroport.

La Fédération argentine de football (AFA) a communiqué dans la nuit que « certains joueurs de l’effectif partiront directement des États-Unis vers différentes destinations, pour réintégrer leurs clubs ou entamer leur période de repos », sans préciser qui serait de retour en Argentine.

Messi et Scaloni absents du vol vers Buenos Aires

Selon plusieurs médias argentins toutefois, ni le capitaine Lionel Messi ni le milieu Rodrigo de Paul, coéquipiers en club à l’Inter Miami, ne devaient voyager, se rendant directement de New York à Miami. Le sélectionneur Lionel Scaloni ne devrait pas non plus être dans le vol vers Buenos Aires, selon d’autres médias.

Aucune réception officielle prévue

L’avion transportant le reste de l’équipe est attendu à l’aéroport d’Ezeiza vers 18h30 locales, a indiqué à l’AFP Aerolineas Argentinas, soulignant qu’il « n’y a pas de convocation des médias, ni de réception » particulière prévue. Une probabilité est que les joueurs se rendent directement de l’aéroport au domaine de l’AFA, où séjourne habituellement la sélection, à 4 km de l’aéroport mais environ 30 km du centre-ville.

Un jour férié promis par Milei, non concrétisé

Après la finale dimanche, le président Javier Milei avait annoncé qu’un jour prochain, choisi par les joueurs et le staff pour honorer leur statut de vice-champions, serait déclaré férié. Cette annonce ne s’était pas concrétisée lundi matin.

Un contraste avec le retour historique de 2022

En 2022, l’Albiceleste championne du monde au Qatar avait eu droit à un retour hors normes, sans précédent de mémoire d’Argentin, avec 4 à 5 millions de personnes massées sur le trajet du bus à impériale, soit quelque 30 km. Mais le bus avait été paralysé par la foule après une poignée de kilomètres en quatre heures, et la parade s’était terminée en hélicoptère survolant la multitude au centre-ville. Dimanche, nombre de supporters argentins ont toutefois assuré à l’AFP qu’ils iraient lundi accueillir la sélection à son retour, pour la fêter et la remercier de son parcours.

Des rassemblements festifs malgré la défaite

Dimanche soir, malgré la défaite, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pendant des heures autour de l’Obélisque, au cœur de la capitale. Une célébration bruyante et festive aux airs de victoire, empreinte de reconnaissance pour Messi et l’équipe, une scène reproduite dans plusieurs quartiers de la capitale. Tard dans la nuit, de brefs incidents ont opposé quelques groupes épars à la police, qui a fait usage de canons à eau, de lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour dégager la zone de l’Obélisque. Quinze personnes ont été interpellées, selon des sources policières.