Sébastien Lecornu achève sa visite officielle au Maroc

Sébastien Lecornu a achevé jeudi sa visite officielle au Maroc, marquée par la 15e Réunion de haut niveau et la signature d’une quinzaine d’accords.

Une arrivée avec les honneurs militaires mercredi soir

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a achevé jeudi une visite officielle de deux jours au Maroc, son premier déplacement à l’étranger depuis sa prise de fonctions à Matignon à l’automne 2025. Arrivé mercredi soir à l’aéroport de Rabat-Salé, il a été accueilli par son homologue marocain Aziz Akhannouch, avant de passer en revue un détachement de la première base aérienne des Forces royales air qui rendait les honneurs. Plusieurs membres du gouvernement marocain étaient présents pour l’accueillir, parmi lesquels le ministre de l’Agriculture Ahmed El Bouari, celui de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, le ministre du Transport et de la Logistique Abdessamad Kayouh, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas et la ministre déléguée Amal El Fallah Seghrouchni. Sébastien Lecornu était accompagné d’une délégation de douze ministres, dont ceux des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

Un dépôt de gerbes au mausolée royal

Jeudi matin, Sébastien Lecornu et Mustapha Baitas se sont rendus au mausolée Mohammed V pour un dépôt de gerbes sur les tombes des rois Mohammed V et Hassan II, avant un entretien bilatéral entre les deux Premiers ministres, en présence des chefs de la diplomatie des deux pays, Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot.

Un « moment charnière » salué par Lecornu

En ouvrant la 15e Réunion de haut niveau (RHN) Maroc-France, une instance qui ne s’était pas réunie depuis 2019 et dont la dernière tenue au Maroc remontait à 2017, Sébastien Lecornu a salué un « moment charnière » dans les relations bilatérales et exprimé sa volonté de « changer d’échelle » dans le partenariat, notamment sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Il a rappelé que les instructions données par les deux chefs d’État depuis la visite d’État d’Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024 avaient permis une vingtaine de visites de ministres marocains en France et seize déplacements de ministres français au Maroc.

Aziz Akhannouch a pour sa part assuré que cette 15e RHN constitue un mécanisme gouvernemental de suivi et de pilotage du partenariat d’exception renforcé entre les deux pays, établi à l’occasion de la visite d’État d’Emmanuel Macron.

Une quinzaine d’accords signés

Les discussions ont porté sur l’énergie, l’eau, les infrastructures, la coopération économique, la culture, l’industrie de défense ainsi que la préparation de la Coupe du monde 2030. Une quinzaine d’accords de coopération ont été signés dans des domaines variés : le Réseau express régional (RER) de Rabat, la gestion de l’eau, l’aviation civile, le cinéma et l’audiovisuel, les résidences d’artistes, l’enseignement de l’arabe dans le réseau éducatif français, la coopération décentralisée, le développement de la région Casablanca-Settat et l’enseignement. Les deux pays doivent également avancer sur l’identification de projets liés à une éventuelle interconnexion électrique entre le Maroc et la France.

Vers un « traité d’amitié hors normes »

Sébastien Lecornu a annoncé que cette séquence devait ouvrir la voie à une visite d’État du roi Mohammed VI en France, qui déboucherait selon lui sur un « traité d’amitié hors normes », sans toutefois préciser de date. Une déclaration à la presse des deux Premiers ministres, sans possibilité de questions, a suivi la clôture des travaux.

Un déjeuner offert par le Roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI a offert, jeudi à Rabat, un déjeuner en l’honneur de Sébastien Lecornu et de la délégation l’accompagnant, présidé par Aziz Akhannouch. Ont notamment pris part à ce déjeuner Laurent Nuñez, Jean-Noël Barrot, ainsi que le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et les membres des deux délégations.