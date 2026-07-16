Le Qatar a condamné jeudi les attaques iraniennes répétées contre la Jordanie, Bahreïn et le Koweït, qu’il qualifie de violation flagrante de leur souveraineté.

Le Qatar condamne les attaques iraniennes contre la Jordanie, Bahreïn et le Koweït

Une « violation flagrante » de la souveraineté, selon Doha

L’État du Qatar a condamné fermement, jeudi, les attaques iraniennes répétées contre le Royaume hachémite de Jordanie, le Royaume de Bahreïn et l’État du Koweït, et les a considérées comme une violation flagrante de la souveraineté de ces pays et une transgression manifeste des règles du droit international.

Un appel au dialogue et à la désescalade

Dans un communiqué, le ministère qatari des Affaires étrangères a souligné la nécessité de préserver la région des conséquences de ces agressions injustifiées et d’encourager la voie du dialogue, de la diplomatie et de la désescalade, afin de consolider les fondements de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international.

Une pleine solidarité affichée avec les trois pays

Le ministère a réaffirmé la pleine solidarité de l’État du Qatar avec le Royaume hachémite de Jordanie, le Royaume de Bahreïn et l’État du Koweït, ainsi que son soutien total aux mesures prises par ces pays frères pour préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité.

Une position réitérée à plusieurs reprises

Le Qatar, lui-même visé à plusieurs reprises par des tirs iraniens ces derniers jours, a déjà condamné à plusieurs occasions les attaques menées par Téhéran contre ses voisins du Golfe depuis la reprise des hostilités entre l’Iran et les États-Unis.