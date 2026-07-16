Tour de France : Tim Merlier s’impose au sprint à Chalon-sur-Saône

Le Belge Tim Merlier a remporté au sprint la 12e étape du Tour de France à Chalon-sur-Saône, sa troisième victoire d’étape cette année.

Une troisième victoire pour Merlier

Le Belge Tim Merlier a remporté sa troisième victoire dans cette 113e édition du Tour de France, en s’imposant au sprint jeudi à Chalon-sur-Saône, au terme de la 12e étape reliant le circuit de Nevers-Magny-Cours sur 179,1 kilomètres. Le coureur de la Soudal Quick-Step a devancé le Néerlandais Olav Kooij et le Belge Jasper Philipsen dans un sprint massif marqué par une chute impliquant plusieurs coureurs, dont le Colombien Fernando Gaviria.

Une étape animée par la pluie et les échappées

La journée a été marquée par la pluie, plusieurs tentatives d’échappée et des attaques répétées visant à éviter une arrivée au sprint, avant que le peloton ne parvienne à reprendre le contrôle de la course dans les derniers kilomètres.

Pogacar conserve le maillot jaune

Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec une avance de 3 minutes et 36 secondes sur le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du classement général. Le Belge Remco Evenepoel occupe la troisième place, à 4 minutes et 6 secondes du leader. Tadej Pogacar porte également le maillot à pois de meilleur grimpeur, tandis que le Danois Mads Pedersen conserve le maillot vert du classement par points.