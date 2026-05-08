Décès d’Abdelwahab Doukkali : une icône de la chanson marocaine s’éteint

La scène musicale marocaine est en deuil suite au décès d’Abdelwahab Doukkali, grand chanteur et compositeur, survenu vendredi à Casablanca à l’âge de 85 ans. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ses admirateurs et de ses pairs, qui déplorent la perte d’une figure emblématique de la chanson marocaine.

Né en 1941, Abdelwahab Doukkali a débuté sa carrière artistique en 1957 et a rapidement conquis le public avec son talent exceptionnel. Son premier album, sorti en 1959, a marqué le début d’un parcours riche et prolifique, faisant de lui l’un des piliers de la musique classique marocaine et arabe. Son répertoire, empreint de poésie et d’émotion, a su toucher les cœurs et traverser les générations.

Au cours de sa carrière, Doukkali a été récompensé par de nombreux prix et distinctions qui témoignent de son influence dans le monde de la musique. Parmi ses réalisations notables, il a reçu un disque d’or pour sa chanson “Mana Illa Bachar” et a remporté le grand prix du Festival de la chanson marocaine de Mohammedia en 1985 pour “Kan ya makan”. En 1993, il a également été honoré au Festival de la chanson marocaine de Marrakech pour sa célèbre chanson “Agharo Alayki”.

Sa reconnaissance ne s’est pas limitée aux frontières du Maroc. Honoré par le Vatican à deux reprises, il a également remporté le Grand Prix du Festival du Caire en 1997 pour “Souk El Bacharia”. En 1991, il a été élu meilleure personnalité du monde arabe par le magazine “Al Majalla”, soulignant l’impact considérable qu’il a eu sur la culture arabe.

L’héritage musical d’Abdelwahab Doukkali perdurera à travers ses œuvres, qui continueront d’inspirer de nouveaux artistes et de raviver les souvenirs des générations passées. Sa contribution à la musique marocaine sera toujours célébrée, et son esprit vivra à travers ses chansons.

Les hommages affluent de toutes parts, témoignant de l’affection et du respect que lui portaient ses contemporains et le public. La musique marocaine a perdu l’un de ses plus grands artistes, mais son héritage se poursuivra, faisant de lui une légende vivante dans le cœur des Marocains et au-delà.