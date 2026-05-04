Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a appelé les pèlerins marocains à être les dignes représentants de leur pays et de sa civilisation séculaire et à incarner les valeurs sublimes de l’Islam que sont la droiture, la prévenance et la bienveillance envers autrui, la solidarité et la manifestation d’une foi sincère envers Dieu.

Hajj 1447 H : le Roi Mohammed VI appelle les pèlerins marocains à représenter dignement leur patrie et à incarner les valeurs de l’Islam

Dans un message adressé aux pèlerins marocains se rendant aux Lieux Saints de l’Islam pour l’année 1447 H, le Souverain a souligné l’importance de refléter avec fierté l’héritage culturel du Maroc, transmis par leurs ancêtres à travers les âges. Il a insisté sur le fait que cette civilisation repose sur des principes d’unité, de solidarité et un profond attachement aux valeurs et symboles sacrés de la Nation marocaine, bâtie sur des fondements de modération et de cohésion doctrinale.

“Soyez de véritables ambassadeurs de votre pays, en véhiculant l’image positive qui lui revient. Ces valeurs constantes ont assuré la sécurité et la stabilité de notre nation, permettant, sous notre direction éclairée, de poursuivre nos efforts vers le progrès et la prospérité”, a déclaré le Roi dans ce message, transmis par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, lors du départ du premier groupe de pèlerins de l’aéroport de Rabat-Salé.

Le Souverain a également invité les pèlerins à incarner les valeurs fondamentales de l’Islam, telles que la fraternité authentique, la tolérance, la patience et la solidarité active.

À cette occasion, Amir Al-Mouminine a indiqué avoir donné des directives précises au ministre des Habous et des Affaires islamiques pour garantir une gestion optimale des aspects organisationnels et logistiques de ce rite, ainsi que pour améliorer la préparation religieuse et la sensibilisation spirituelle des pèlerins.

Le Roi a également encouragé les pèlerins à suivre les recommandations émises par le ministère des Habous et des Affaires islamiques afin de s’assurer de leur confort durant leur séjour et leurs déplacements, leur permettant ainsi d’accomplir leurs rites dans des conditions propices.

Pour cela, le ministère a dépêché des équipes pluridisciplinaires aux Lieux Saints pour accompagner les pèlerins, tant à l’aller qu’au retour. Ces équipes comprennent des oulémas, des mourchidines et mourchidates, ainsi que des professionnels de la santé, hommes et femmes, chargés d’assurer le bien-être des pèlerins et de leur fournir tous les services nécessaires pendant leur séjour.

Par ailleurs, le Roi a rappelé aux pèlerins l’importance de respecter les mesures organisationnelles mises en place par les autorités saoudiennes, visant à garantir un accueil chaleureux aux hôtes du Seigneur dans des conditions sereines. Cela permettra à la saison du Hajj de se dérouler dans un climat de paix, d’ordre et de sécurité, conformément aux directives du Roi Salmane Ibn Abdulaziz, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, pour qui le Souverain a formulé des vœux de santé et de longévité, ainsi qu’au Prince héritier Mohammed Ben Salmane.

Le Roi, Amir Al-Mouminine, a également tenu à souligner l’importance des relations fraternelles qui unissent les deux royaumes et leurs peuples.

Le Souverain a encouragé les pèlerins marocains à multiplier les invocations à Dieu tout au long de leur voyage pour le Hajj et à chaque talbya, tout en leur demandant de ne pas oublier de prier pour leur Roi, qui veille sur leur sécurité et leur bien-être, et qui œuvre pour l’unité et la dignité de leur pays sur la scène régionale et internationale.

“Priez pour que le Tout-Puissant nous assiste de manière continue, nous accorde le succès dans nos actions, et nous préserve ainsi que notre Famille Chérifienne. Implorez également Dieu de combler notre Prince Héritier, Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan, et de couvrir de Sa miséricorde notre Grand-Père et notre Père, feus Leurs Majestés les Rois Mohammed V et Hassan II, que Dieu ait leur âme, tout en entourant notre pays de Sa protection bienveillante”, a souligné le Roi.

Enfin, le Roi, Amir Al-Mouminine, a exprimé ses chaleureuses félicitations aux pèlerins pour cette occasion précieuse, priant le Très-Haut d’agréer leur pèlerinage, d’exaucer leurs prières, de les combler de Ses bienfaits et de leur assurer un retour serein et en toute sécurité dans leur pays.