Rabat : entretiens maroco-français pour renforcer le partenariat stratégique dans le secteur forestier

Les discussions sur le renforcement du partenariat stratégique dans le secteur forestier ont eu lieu lundi à Rabat entre Abderrahim Houmy, directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), et Éléonore Caroit, ministre déléguée française chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations d’excellence qui unissent le Maroc et la France, caractérisées par un partenariat historique, stratégique et multidimensionnel, fondé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et une vision partagée face aux enjeux environnementaux, climatiques et de développement durable.

Au cours de ces entretiens, les deux responsables ont salué la qualité de la coopération maroco-française dans le secteur forestier, qui s’étend sur plus de trois décennies et se traduit par la mise en œuvre de programmes structurants. Ces programmes portent sur des domaines stratégiques tels que la gestion durable des aires protégées, la préservation de la biodiversité, la reforestation, la santé et la résilience des écosystèmes forestiers, ainsi que l’aménagement des forêts urbaines et périurbaines.

M. Houmy a déclaré à la presse que cette rencontre a permis de mettre en lumière les relations “exceptionnelles et stratégiques” entre le Royaume et la France, fondées sur le respect mutuel et une vision commune des questions de développement durable, tant au niveau national qu’international.

Les discussions ont également abordé les résultats positifs des programmes de coopération “très diversifiés” entre les deux pays dans le domaine forestier, incluant des initiatives sur le reboisement, l’aménagement des bassins versants, la santé des forêts et leur adaptation au changement climatique.

Pour sa part, Mme Caroit a précisé que sa visite au Maroc avait pour objectif de “valoriser nos partenariats, en particulier dans la lutte contre les feux de forêt, ainsi que dans les domaines du reboisement et de la gestion forestière”.

Elle a ajouté : “Ces partenariats ont un impact réel, protégeant les communautés et répondant aux besoins de développement des pays, sans avoir à choisir entre développement durable et développement économique.”

En marge de ces entretiens, la ministre française et sa délégation ont visité le Centre de gestion des incendies de forêts, où ils ont pu découvrir les missions et le fonctionnement de cette structure essentielle pour la surveillance et la lutte contre les incendies.

Mme Caroit a souligné les efforts “absolument remarquables” du Maroc en matière de prévention des incendies, en mettant en avant l’utilisation de technologies de pointe comme l’intelligence artificielle et les drones.

Selon un communiqué de l’ANEF, les discussions ont également mis en avant l’importance stratégique du programme “Ghabati Hayati – Ma Forêt Ma Vie”, financé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 103 millions d’euros. Ce programme représente une initiative majeure de coopération internationale visant à soutenir la mise en œuvre de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”.

Ce programme constitue un levier crucial pour moderniser la gouvernance forestière, promouvoir la gestion durable des forêts et des parcs nationaux, et accompagner la transition vers une économie bas carbone, résiliente et inclusive.

Les deux parties ont salué la qualité exemplaire du partenariat établi avec l’AFD et ont pris acte de la dynamique engagée pour élaborer un nouveau programme d’appui à la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”, visant à capitaliser sur les acquis et à élargir les résultats obtenus.

Dans le cadre du renforcement de la coopération maroco-française, le Projet de Jumelage soutenu par l’ANEF, avec l’appui de l’Union européenne, représente un levier essentiel de partenariat institutionnel et technique, favorisant la co-construction de solutions innovantes adaptées aux réalités du terrain.

Inscrit dans le programme “Al Ard Al Khadraa – Terre Verte”, ce projet incarne une ambition commune de promouvoir une gestion moderne, durable et résiliente des écosystèmes forestiers. La France, en tant que chef de file du consortium européen, joue un rôle déterminant aux côtés d’autres partenaires comme l’Espagne, l’Italie et la Suède, illustrant l’efficacité d’une coopération européenne solidaire et tournée vers le développement durable.

Animées par le désir de consolider et de pérenniser les acquis, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges techniques afin d’approfondir les synergies institutionnelles et d’élargir les perspectives de coopération sectorielle.

Plus largement, elles ont réaffirmé leur engagement à promouvoir une coopération Sud-Sud ambitieuse, notamment envers le continent africain, fondée sur le partage d’expériences réussies et de bonnes pratiques pour la gestion durable des ressources naturelles.

“Dans cette optique, une visite d’échange de haut niveau des responsables de l’ANEF en France sera organisée en juin 2026, visant à renforcer la coopération technique et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre les deux pays sur les enjeux forestiers, environnementaux et climatiques”, conclut le communiqué.