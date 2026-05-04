La marine américaine débutera ce lundi l’escorte de navires bloqués dans le détroit d’Ormuz, annonce Trump

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Par Atlasinfo

Le président américain Donald Trump a déclaré que la marine américaine commencera, dès ce lundi, à escorter des navires de pays tiers qui se retrouvent bloqués dans le détroit d’Ormuz. Cette annonce fait suite à des “discussions très positives” entre Washington et Téhéran.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé : “Pour le bien de l’Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderions leurs navires en toute sécurité à travers ces voies navigables.” Il a précisé que des nations du monde entier, n’ayant rien à voir avec le conflit en cours, avaient sollicité l’aide des États-Unis pour libérer leurs bateaux coincés dans cette zone stratégique.

Le processus, nommé “Project Freedom” (Projet Liberté), débutera lundi matin, heure du Moyen-Orient. Le président a décrit cette initiative comme un “geste humanitaire” au nom des États-Unis et des pays de la région, en particulier de l’Iran.

Trump a également souligné l’importance d’informer ses représentants de l’engagement des États-Unis à sortir les bateaux et leurs équipages du détroit. Il a noté que ces pays avaient exprimé leur intention de ne pas revenir dans la région tant que celle-ci n’est pas jugée sûre pour la navigation.

Il a précisé que cette opération est un geste de “bonne volonté” envers tous ceux qui ont lutté intensément ces derniers mois, tout en avertissant que toute entrave à cette mission pourrait nécessiter une réponse militaire.

Cette annonce intervient alors que des discussions sont en cours entre Washington et Téhéran pour trouver une solution au conflit qui a éclaté le 28 février. Le président a indiqué que les discussions sont “très positives” et pourraient déboucher sur des résultats favorables pour toutes les parties impliquées.

Un cessez-le-feu est en place depuis le 8 avril, après près de 40 jours de frappes israélo-américaines sur l’Iran et les représailles de Téhéran dans la région.

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