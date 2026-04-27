Rakb Al Hajj : le Maroc étend sa souveraineté du sens à l’ère numérique

À première vue, il s’agit d’une application mobile destinée à accompagner les pèlerins marocains dans l’accomplissement du Hajj. En réalité, Rakb Al Hajj marque une évolution plus profonde : celle d’un État qui organise sa présence dans l’espace numérique sans déléguer ce qui relève de l’essentiel — l’encadrement du sens. Le ministère présente l’application comme un outil numérique de service aux pèlerins marocains.

Le choix du nom éclaire cette intention. Le Rakb renvoie à la caravane historique marocaine qui conduisait les pèlerins vers les Lieux Saints sous encadrement religieux, logistique et collectif. Le fidèle ne voyageait pas seul : il était intégré dans une structure organisée, portée par l’autorité et le savoir. Ce modèle n’a pas disparu. Il change de support.

Aujourd’hui, ce passage s’effectue par le numérique.

Rakb Al Hajj rassemble contenus pédagogiques, guides audio, invocations enregistrées, bibliothèque de formation, repères pratiques et accès au Mushaf Mohammed VI numérique. Les contenus sont proposés en arabe et dans les variantes amazighes, ce qui inscrit l’outil dans une continuité nationale, linguistique et institutionnelle.

Mais l’essentiel est ailleurs.

L’application ne se substitue ni aux savants, ni aux mourchidines et mourchidates, ni aux équipes administratives et logistiques mobilisées pour le Hajj. Elle les prolonge. Le numérique n’est pas conçu comme un remplacement, mais comme une extension d’un accompagnement déjà humain, religieux et organisationnel.

Cette logique est exigeante. Elle suppose de maintenir, dans l’environnement numérique, les médiations qui structurent le fait religieux : la médiation du savoir, la médiation de l’autorité et la médiation de l’accompagnement.

Sans ces médiations, l’espace numérique religieux risque de devenir un espace désintermédié, où les contenus circulent sans hiérarchie claire et où les référentiels se recomposent au gré des logiques algorithmiques.

Le choix marocain consiste précisément à éviter cette rupture.

Rakb Al Hajj n’est pas une plateforme de captation de l’attention. Il n’est pas conçu pour retenir l’utilisateur dans un flux. Il accompagne un parcours spirituel, administratif et humain. C’est là sa singularité.

Cette orientation renvoie à une lecture plus large de la souveraineté numérique. Celle-ci ne se limite ni aux infrastructures ni aux données. Elle inclut la capacité à maintenir des cadres d’interprétation, des référentiels et des formes d’autorité dans l’espace digital.

Pour les acteurs technologiques, les partenaires institutionnels et les observateurs des dynamiques africaines, l’enjeu dépasse donc l’application elle-même. Il touche à la manière dont les États peuvent articuler transformation digitale, continuité institutionnelle et stabilité des référentiels.

Du Rakb historique à l’application mobile, le Maroc ne modernise pas seulement un service. Il transpose un modèle d’organisation dans un nouvel environnement.

À l’heure où les espaces numériques redéfinissent les modes de circulation du savoir et de l’autorité, cette continuité constitue, en soi, une prise de position.