D’Irlande à Fès, la voix singulière de Niamh Bury captive les festivaliers

La profondeur et le timbre singulier de la voix de la chanteuse irlandaise Niamh Bury a fait résonner, vendredi à Dar Adiyel, l’un des lieux emblématiques investis par la 29e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, l’esprit de la musique folk.

La performance de Niamh Bury, qui est l’une des chanteuses les plus captivantes de la nouvelle scène folk irlandaise, collaborant avec des artistes notoires comme Ye Vagabonds, a reflété l’esprit même d’une musique folk originale, peuplée de contes, d’images et d’émotions, déclinant autant de facettes d’un vécu intérieur.

Niamh Bury est l’’une des principales organisatrices de la célèbre session de chant traditionnel The Night Before Larry Got Stretched, au Cobblestone, pub de Dublin dont les fondateurs sont connus pour être des membres de Lankum et Landless. Son album Yellow Roses est devenu une référence pour le célèbre magazine anglais Mojo.

L’artiste irlandaise reflète ainsi l’esprit même d’une musique folk originale, peuplée de contes, d’images et d’émotions, déclinant autant de facettes d’un vécu intérieur. C’est pour cette raison, qu’à ses débuts, Bob Dylan fût fasciné par ce genre musical, avant qu’il ne le sublime lui-même.

Le public du festival a été visiblement réceptif à la prestation exceptionnelle de la chanteuse irlandaise, qui a interprété la chanson ‘’Some Stroke of Luck’’, inspirée de l’ambiance du célèbre film ‘’Casablanca’’, ainsi que ‘’Blackwater Side’’, liée à la nature irlandaise, et ‘’Nottingham Town’’.

Le concert a été marqué par la présence de l’artiste Joe Potter, qui a accompagné la chanteuse, apportant, grâce à son jeu de guitare magistral et à sa voix exceptionnelle, une touche artistique unique.

Dans une déclaration à la MAP, Niamh Bury s’est dite »impressionnée » par l’espace traditionnel « magnifique » qui a accueilli son concert, soulignant l’excellence de son acoustique.

Elle a ajouté que le public de Fès a fait preuve d’une grande écoute et d’une interaction intelligente avec sa musique, exprimant sa fierté et sa joie de participer, pour la première fois, à cet événement artistique qui attire des musiciens de renom des quatre coins du monde.

La 29e édition du Festival de Fès a donné le ton d’une programmation d’exception autour de la thématique « Fès et les Mâalemines, gardiens du geste et du patrimoine ».

Quatre jours durant, le festival promet un concentré de musique sacrée, alliant spiritualité, art et émotion : Pas moins de 160 artistes des quatre coins du monde donneront ainsi 18 spectacles.